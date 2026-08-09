అందరి కోరికలు నెరవేరాలి - నా కోరికలూ తీరాలి : లాల్ దర్వాజా బోనాల వేడుకలో విజయ్ దేవరకొండ సందడి - HERO VIJAY BONALU CELEBRATIONS
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Published : August 9, 2026 at 2:56 PM IST
Vijay Deverakonda At Bonalu : ఆషాఢ బోనాల సందర్భంగా హైదరాబాద్లోని పాతబస్తీ లాల్ దర్వాజా సింహవాహిని అమ్మవారి ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది. అమ్మవారి బోనాల జాతరతో నగరమంతా ఆధ్యాత్మిక శోభ నెలకొంది. జాతర సందర్భంగా అమ్మవారి ఆలయాన్ని సర్వంగ సుందరంగా ముస్తాబు చేశారు. అమ్మవారిని పలువురు రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు.
టాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ, ఆయన సోదరుడు ఆనంద్ దేవరకొండ, దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా, సింగర్ మంగ్లీ తదితరులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. బోనాల పండుగ సందర్భంగా వారు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం విజయ్ అందరికీ బోనాల పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. "మేం సందీప్ రెడ్డి నిర్మాణ సంస్థ 'భద్రకాళి' పేరుతో పూజలు చేశాం. ఇక్కడ అమ్మవారిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు పొందడం ఇదే మొదటిసారి. అందరి కోరికలు నెరవేరాలని, నా కోరికలు తీరాలని అమ్మవారిని మొక్కుకున్నా" అని విజయ్ పేర్కొన్నారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు.
Vijay Deverakonda At Bonalu : ఆషాఢ బోనాల సందర్భంగా హైదరాబాద్లోని పాతబస్తీ లాల్ దర్వాజా సింహవాహిని అమ్మవారి ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది. అమ్మవారి బోనాల జాతరతో నగరమంతా ఆధ్యాత్మిక శోభ నెలకొంది. జాతర సందర్భంగా అమ్మవారి ఆలయాన్ని సర్వంగ సుందరంగా ముస్తాబు చేశారు. అమ్మవారిని పలువురు రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు.
టాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ, ఆయన సోదరుడు ఆనంద్ దేవరకొండ, దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా, సింగర్ మంగ్లీ తదితరులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. బోనాల పండుగ సందర్భంగా వారు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం విజయ్ అందరికీ బోనాల పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. "మేం సందీప్ రెడ్డి నిర్మాణ సంస్థ 'భద్రకాళి' పేరుతో పూజలు చేశాం. ఇక్కడ అమ్మవారిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు పొందడం ఇదే మొదటిసారి. అందరి కోరికలు నెరవేరాలని, నా కోరికలు తీరాలని అమ్మవారిని మొక్కుకున్నా" అని విజయ్ పేర్కొన్నారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు.