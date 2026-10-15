పుట్టపర్తిలో విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక సందడి
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 5:14 PM IST
Vijay Deverakonda Puttaparthi : శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయంలో దసరా ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా నిర్వహిస్తున్న వేద పురుష సప్తాహ జ్ఞాన యజ్ఞం రెండో రోజు సినీ తారలు సందడి చేశారు. ప్రముఖ నటులు విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న ఈ యజ్ఞంలో పాల్గొన్నారు. ముందుగా సత్యసాయి బాబా మహాసమాధిని వారు దర్శించుకున్నారు. భగవాన్ సన్నిధిలో భక్తిశ్రద్ధలతో ప్రార్థనలు చేశారు. అనంతరం అక్కడి భజన మందిరాన్ని కూడా తారలు సందర్శించారు.
ఈ సందర్భంగా విజయ్ దేవరకొండ తన పాత జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకున్నారు. తాను సత్యసాయి పాఠశాల విద్యార్థినని ఆయన తెలిపారు. చిన్నప్పుడు ఇక్కడే యజ్ఞంలో కూర్చుని వేద మంత్రాలు చదివిన రోజులు తనకు మళ్లీ గుర్తొచ్చాయని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. రష్మిక మందన్న పుట్టపర్తికి రావడం ఇదే తొలిసారి. ప్రశాంతి నిలయానికి రావాలన్న తన చిరకాల కోరిక నేటికి నెరవేరిందని ఆమె చెప్పారు. ఇక్కడి ప్రశాంత వాతావరణం తనను ఎంతగానో ఆకట్టుకుందన్నారు. వేద మంత్రాల పఠనం, స్వామివారి హారతి ఎంతో అద్భుతంగా అనిపించాయని రష్మిక పేర్కొన్నారు.
Vijay Deverakonda Puttaparthi : శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయంలో దసరా ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా నిర్వహిస్తున్న వేద పురుష సప్తాహ జ్ఞాన యజ్ఞం రెండో రోజు సినీ తారలు సందడి చేశారు. ప్రముఖ నటులు విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న ఈ యజ్ఞంలో పాల్గొన్నారు. ముందుగా సత్యసాయి బాబా మహాసమాధిని వారు దర్శించుకున్నారు. భగవాన్ సన్నిధిలో భక్తిశ్రద్ధలతో ప్రార్థనలు చేశారు. అనంతరం అక్కడి భజన మందిరాన్ని కూడా తారలు సందర్శించారు.
ఈ సందర్భంగా విజయ్ దేవరకొండ తన పాత జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకున్నారు. తాను సత్యసాయి పాఠశాల విద్యార్థినని ఆయన తెలిపారు. చిన్నప్పుడు ఇక్కడే యజ్ఞంలో కూర్చుని వేద మంత్రాలు చదివిన రోజులు తనకు మళ్లీ గుర్తొచ్చాయని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. రష్మిక మందన్న పుట్టపర్తికి రావడం ఇదే తొలిసారి. ప్రశాంతి నిలయానికి రావాలన్న తన చిరకాల కోరిక నేటికి నెరవేరిందని ఆమె చెప్పారు. ఇక్కడి ప్రశాంత వాతావరణం తనను ఎంతగానో ఆకట్టుకుందన్నారు. వేద మంత్రాల పఠనం, స్వామివారి హారతి ఎంతో అద్భుతంగా అనిపించాయని రష్మిక పేర్కొన్నారు.