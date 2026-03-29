ETV Bharat / Videos

ముఖ్య ఘట్టాలతో టీడీపీ వీడియో ప్రదర్శన - వివేకా హత్య అంశాన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావన - TDP PARTY JOURNEY VIDEO

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ముఖ్య ఘట్టాలతో టీడీపీ పార్టీ వీడియో ప్రదర్శన - వివేకా హత్య అంశాన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావన (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 7:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Video on TDP Party Journey : తెలుగుదేశం పార్టీ 44వ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి ఇప్పటి వరకు జరిగిన ముఖ్య ఘట్టాలతో వీడియోను ప్రదర్శించారు. దీనిలో ఎన్టీఆర్ బస్సు యాత్ర, విధాన నిర్ణయాలు, ప్రజల జీవితాల్లో మార్పులు తెచ్చిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలను వీడియోలో వివరించారు. పార్టీ కోసం చంద్రబాబు, లోకేశ్ చేసిన కృషితో పాటు యువగళం పాదయాత్రను ప్రస్తావన గురించి వెల్లడించారు.  

2019-24 మధ్య వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో రాష్ట్రంలో జరిగిన హింస, దౌర్జన్యాలను వివరిస్తూ వీడియో రూపకల్పన చేశారు. చంద్రబాబు, పార్టీ సీనియర్ సహా వివిధ సీనియర్​ నేతలపై పెట్టిన కేసులు, అరెస్టుల తీరును పేర్కొన్నారు. మంత్రి లోకేశ్ పాదయాత్రకు నాటి ప్రభుత్వం అడుగడుగునా కల్పించిన అడ్డంకులను దీన్ని ఎదురొడ్డి పాదయాత్రను కొనసాగించిన వైనానికి అద్దం పట్టేలా ఏవీ రూపొందించారు. రాజధాని రైతులపై దాడులు చేసి నాటి జగన్ ప్రభుత్వం ఎలా ఇబ్బందులు పెట్టిందనే అంశాన్ని సోదాహరణంగా వివరించారు. వివేకా హత్య అంశాన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

TDP PARTY JOURNEY VIDEO
ముఖ్య ఘట్టాలతో వీడియో ప్రదర్శన
VIDEO PRESENTATION ON TDP PARTY
TDP FORMATION DAY CELEBRATIONS
TDP PARTY JOURNEY VIDEO

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.