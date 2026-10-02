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అమ్మపై ప్రేమ కనిపించిందిలా - సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారిన తల్లీకొడుకు ప్రయాణం వీడియో

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అమ్మపై ప్రేమ కనిపించిందిలా - సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారిన తల్లీకొడుకు ప్రయాణం వీడియో (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 7:36 AM IST

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Video of Mother and Son's Journey on Bike Goes Viral on Social Media: అమ్మ అంటే బిడ్డలకు ఎంతో ప్రేమ ఉంటుంది. నవమాసాలు మోసి తమను తీర్చిదిద్దిన తల్లి అంటే అందరికీ ప్రాణమే. కానీ కొంతమంది ఆస్తి కోసమో, భారంగా ఉందనో వృద్దాప్యంలో వారిని పట్టించుకోని ఘటనలు లేకపోలేదు. అదేవిధంగా తల్లిదండ్రులను చక్కగా చూసుకునే వారూ ఉన్నారు. అలాంటి అరుదైన ఘటన ఎన్టీఆర్​ జిల్లా పెనుగంచిప్రోలు మండలం కొనకంచి సమీపంలోని జాతీయ రహదారిపై కనబడింది. ఆ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. తన తల్లిని బైక్‌పై ఓ కుమారుడు తీసుకెళ్తున్న విధానం చూసి అందరూ సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

వాహనానికి వెనుక ఓ కుర్చీ ఏర్పాటు చేసి అందులో వృద్ధురాలైన తల్లిని కూర్చోబెట్టిన ఆ కుమారుడు ఆమె పడిపోకుండా రక్షణగా కుర్చీకి కర్ర కట్టారు. రహదారిపై వెళ్లేవారు ఆసక్తిగా ఈ దృశ్యాన్ని తిలకించారు. వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసినా చెప్పేందుకు సదరు వ్యక్తి ఆసక్తి చూపలేదు. కంచికచర్ల నుంచి కోదాడ వైపు వెళ్తు౦డగా నందిగామకు చెందిన మణికంఠ ఈ ఆసక్తికర వీడియోను చిత్రీకరించారు.

Video of Mother and Son's Journey on Bike Goes Viral on Social Media: అమ్మ అంటే బిడ్డలకు ఎంతో ప్రేమ ఉంటుంది. నవమాసాలు మోసి తమను తీర్చిదిద్దిన తల్లి అంటే అందరికీ ప్రాణమే. కానీ కొంతమంది ఆస్తి కోసమో, భారంగా ఉందనో వృద్దాప్యంలో వారిని పట్టించుకోని ఘటనలు లేకపోలేదు. అదేవిధంగా తల్లిదండ్రులను చక్కగా చూసుకునే వారూ ఉన్నారు. అలాంటి అరుదైన ఘటన ఎన్టీఆర్​ జిల్లా పెనుగంచిప్రోలు మండలం కొనకంచి సమీపంలోని జాతీయ రహదారిపై కనబడింది. ఆ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. తన తల్లిని బైక్‌పై ఓ కుమారుడు తీసుకెళ్తున్న విధానం చూసి అందరూ సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

వాహనానికి వెనుక ఓ కుర్చీ ఏర్పాటు చేసి అందులో వృద్ధురాలైన తల్లిని కూర్చోబెట్టిన ఆ కుమారుడు ఆమె పడిపోకుండా రక్షణగా కుర్చీకి కర్ర కట్టారు. రహదారిపై వెళ్లేవారు ఆసక్తిగా ఈ దృశ్యాన్ని తిలకించారు. వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసినా చెప్పేందుకు సదరు వ్యక్తి ఆసక్తి చూపలేదు. కంచికచర్ల నుంచి కోదాడ వైపు వెళ్తు౦డగా నందిగామకు చెందిన మణికంఠ ఈ ఆసక్తికర వీడియోను చిత్రీకరించారు.

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TAGGED:

MOTHER AND SON JOURNEY GOES VIRAL
TVS SCOOTER WITH A CHAIR ATTACHMENT
SON TAKING HIS MOTHER ON TVS
VIRAL VIDEO OF MOTHER AND SON
MOTHER AND SON JOURNEY ON BIKE

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