LIVE : పరేడ్ గ్రౌండ్లో తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవ వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం
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Published : September 17, 2026 at 9:04 AM IST
Hyderabad Liberation Day Celebrations : కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవాన్ని అధికారికంగా నిర్వహిస్తోంది. సికింద్రాబాద్ పరేడ్ మైదానంలోని వేడుకలకు ఉప రాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. సర్దార్ పటేల్ విగ్రహానికి నివాళులు అర్పించిన అనంతరం జాతీయ జెండాను ఎగరవేశారు. సాయుధ బలగాల కవాతు, గౌరవ వందనం స్వీకరించిన తరువాత రాష్ట్ర ప్రజలను ఉద్దేశించి ఉప రాష్ట్రపతి సందేశాన్ని ఇవ్వనున్నారు. భారత దేశానికి 1947 ఆగష్ట్ 15న స్వాతంత్య్రం వస్తే హైదరాబాద్ సంస్థానానికి మాత్రం 1948 సెప్టెంబర్ 17న స్వేఛ్చ వాయువులు పీల్చుకుంది. ఆపరేషన్ పోలో పేరుతో సైనిక చర్యను ప్రారంభించిన ఆ నాటి కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి సర్థార్ వల్లాభాయ్ పటేల్ 7వ నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీఖాన్ మెడలు వంచి హైదరాబాద్ సంస్థానాన్ని భారతదేశంలో విలీనం చేశారు. దీనిని రాజకీయ పార్టీలు ఒక్కో రకంగా పిలుస్తున్నాయి. కమ్యూనిస్టులు విలీనం అంటే, బీజేపీ విమోచనం అని మరో పార్టీ విద్రోహా దినమని చెప్పుకుంటున్నారు. ఎవ్వరికి తోచినట్లు వారు వేడుకలను నిర్వహించుకుంటున్నారు.
Hyderabad Liberation Day Celebrations : కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవాన్ని అధికారికంగా నిర్వహిస్తోంది. సికింద్రాబాద్ పరేడ్ మైదానంలోని వేడుకలకు ఉప రాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. సర్దార్ పటేల్ విగ్రహానికి నివాళులు అర్పించిన అనంతరం జాతీయ జెండాను ఎగరవేశారు. సాయుధ బలగాల కవాతు, గౌరవ వందనం స్వీకరించిన తరువాత రాష్ట్ర ప్రజలను ఉద్దేశించి ఉప రాష్ట్రపతి సందేశాన్ని ఇవ్వనున్నారు. భారత దేశానికి 1947 ఆగష్ట్ 15న స్వాతంత్య్రం వస్తే హైదరాబాద్ సంస్థానానికి మాత్రం 1948 సెప్టెంబర్ 17న స్వేఛ్చ వాయువులు పీల్చుకుంది. ఆపరేషన్ పోలో పేరుతో సైనిక చర్యను ప్రారంభించిన ఆ నాటి కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి సర్థార్ వల్లాభాయ్ పటేల్ 7వ నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీఖాన్ మెడలు వంచి హైదరాబాద్ సంస్థానాన్ని భారతదేశంలో విలీనం చేశారు. దీనిని రాజకీయ పార్టీలు ఒక్కో రకంగా పిలుస్తున్నాయి. కమ్యూనిస్టులు విలీనం అంటే, బీజేపీ విమోచనం అని మరో పార్టీ విద్రోహా దినమని చెప్పుకుంటున్నారు. ఎవ్వరికి తోచినట్లు వారు వేడుకలను నిర్వహించుకుంటున్నారు.