ETV Bharat / Videos

LIVE : కన్హా శాంతివనంలో ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - WORLD MEDITATION DAY LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 21, 2025 at 10:07 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

World Meditation Day 2025 at Kanha Shanti Vanam : రంగారెడ్డి జిల్లా నందిగామ మండలం చేగూరు కన్షా శాంతి వనంలో హార్ట్ ఫుల్ నెస్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవం నిర్వహిస్తున్నారు. ఉదయం 10 గంటలకు ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ హాజరయ్యారు. అలాగే డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి పలువురు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు పాల్గొన్నారు. ఒకే వేదికపై ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్, గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ ధ్యానం చేస్తున్నారు. ఒత్తిడిమయ పరిస్థితుల్లో ఆటలకు దూరమై, పిల్లలు మానసికంగా కుంగిపోతున్నారు. దీని నుంచి బయటపడేందుకు, మానసిక దృఢత్వం కోసం ధ్యాన సాధన దోహదం చేస్తుందని నిపుణులు సూచనలు చేస్తున్నారు. ఇవాళ రాత్రి 8 గంటలకు కన్హా శాంతివనం వేదికగా వర్చువల్‌ ద్వారా లక్ష మంది ధ్యానం చేస్తారు. ఆన్‌లైన్‌ ధ్యానం కోసం meditationday.global/enలో లాగాన్‌ అవ్వండి. కన్హా శాంతివనంలో ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవం ప్రత్యక్ష ప్రసారం మీ కోసం.

World Meditation Day 2025 at Kanha Shanti Vanam : రంగారెడ్డి జిల్లా నందిగామ మండలం చేగూరు కన్షా శాంతి వనంలో హార్ట్ ఫుల్ నెస్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవం నిర్వహిస్తున్నారు. ఉదయం 10 గంటలకు ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ హాజరయ్యారు. అలాగే డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి పలువురు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు పాల్గొన్నారు. ఒకే వేదికపై ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్, గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ ధ్యానం చేస్తున్నారు. ఒత్తిడిమయ పరిస్థితుల్లో ఆటలకు దూరమై, పిల్లలు మానసికంగా కుంగిపోతున్నారు. దీని నుంచి బయటపడేందుకు, మానసిక దృఢత్వం కోసం ధ్యాన సాధన దోహదం చేస్తుందని నిపుణులు సూచనలు చేస్తున్నారు. ఇవాళ రాత్రి 8 గంటలకు కన్హా శాంతివనం వేదికగా వర్చువల్‌ ద్వారా లక్ష మంది ధ్యానం చేస్తారు. ఆన్‌లైన్‌ ధ్యానం కోసం meditationday.global/enలో లాగాన్‌ అవ్వండి. కన్హా శాంతివనంలో ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవం ప్రత్యక్ష ప్రసారం మీ కోసం.

For All Latest Updates

TAGGED:

WORLD MEDITATION DAY 2025
ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవం
KANHA SHANTI VANAM
VICE PRESIDENT CP RADHAKRISHNAN
WORLD MEDITATION DAY LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

CHRISTMAS CELEBRATIONS

LIVE : ఎల్‌బీ స్టేడియంలో క్రిస్మస్ వేడుకలు, పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం

December 20, 2025 at 7:33 PM IST
President Droupadi Murmu Visit Ramoji Film City Live

LIVE : రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీలో పబ్లిక్​ సర్వీస్​ కమిషన్ల సదస్సు - ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట్రపతి

December 19, 2025 at 11:04 AM IST
CM REVANTH REDDY LIVE

LIVE : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం

December 18, 2025 at 4:41 PM IST
Telangana Panchayat Elections 2025

LIVE : మూడో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 17, 2025 at 2:02 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.