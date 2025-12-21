LIVE : కన్హా శాంతివనంలో ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - WORLD MEDITATION DAY LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : December 21, 2025 at 10:07 AM IST
World Meditation Day 2025 at Kanha Shanti Vanam : రంగారెడ్డి జిల్లా నందిగామ మండలం చేగూరు కన్షా శాంతి వనంలో హార్ట్ ఫుల్ నెస్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవం నిర్వహిస్తున్నారు. ఉదయం 10 గంటలకు ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ హాజరయ్యారు. అలాగే డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి పలువురు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు పాల్గొన్నారు. ఒకే వేదికపై ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్, గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ ధ్యానం చేస్తున్నారు. ఒత్తిడిమయ పరిస్థితుల్లో ఆటలకు దూరమై, పిల్లలు మానసికంగా కుంగిపోతున్నారు. దీని నుంచి బయటపడేందుకు, మానసిక దృఢత్వం కోసం ధ్యాన సాధన దోహదం చేస్తుందని నిపుణులు సూచనలు చేస్తున్నారు. ఇవాళ రాత్రి 8 గంటలకు కన్హా శాంతివనం వేదికగా వర్చువల్ ద్వారా లక్ష మంది ధ్యానం చేస్తారు. ఆన్లైన్ ధ్యానం కోసం meditationday.global/enలో లాగాన్ అవ్వండి. కన్హా శాంతివనంలో ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవం ప్రత్యక్ష ప్రసారం మీ కోసం.
World Meditation Day 2025 at Kanha Shanti Vanam : రంగారెడ్డి జిల్లా నందిగామ మండలం చేగూరు కన్షా శాంతి వనంలో హార్ట్ ఫుల్ నెస్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవం నిర్వహిస్తున్నారు. ఉదయం 10 గంటలకు ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ హాజరయ్యారు. అలాగే డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి పలువురు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు పాల్గొన్నారు. ఒకే వేదికపై ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్, గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ ధ్యానం చేస్తున్నారు. ఒత్తిడిమయ పరిస్థితుల్లో ఆటలకు దూరమై, పిల్లలు మానసికంగా కుంగిపోతున్నారు. దీని నుంచి బయటపడేందుకు, మానసిక దృఢత్వం కోసం ధ్యాన సాధన దోహదం చేస్తుందని నిపుణులు సూచనలు చేస్తున్నారు. ఇవాళ రాత్రి 8 గంటలకు కన్హా శాంతివనం వేదికగా వర్చువల్ ద్వారా లక్ష మంది ధ్యానం చేస్తారు. ఆన్లైన్ ధ్యానం కోసం meditationday.global/enలో లాగాన్ అవ్వండి. కన్హా శాంతివనంలో ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవం ప్రత్యక్ష ప్రసారం మీ కోసం.