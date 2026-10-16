తిరుమల యాత్ర ఇక మరింత సులభం - అందుబాటులోకి 'వెంకటాద్రి' యాప్
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 1:45 PM IST
Venkatadri App For Tirumala Visitors : తిరుమలకు రోజూ దేశవిదేశాల నుంచి లక్షల సంఖ్యలో భక్తులు తరలి వస్తుంటారు. అక్కడ అడుగు పెట్టినప్పటి నుంచి దర్శనం ముగించుకుని తిరిగి వెళ్లేవరకు కొందరు భక్తులు దారులు తెలియక, ఎవరిని అడగాలో అర్థంకాక ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చూపించింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సూచనలతో, ఎన్ఆర్ఐ నిపుణుల బృందం సహకారంతో వెంకటాద్రి యాప్ను సిద్ధం చేసింది. సుమారు 150 రకాల సేవలు, 200కు పైగా కీలక ప్రాంతాలను ఈ యాప్లో మ్యాపింగ్ చేసి అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది టీటీడీ. వాయిస్ కమాండ్తో పని చేసే ఈ వెంకటాద్రి అప్లికేషన్ ఓ డిజిటల్ గైడ్లా సాయం అందిస్తుంది. మరి ఈ యాప్ ఎలా పని చేస్తుంది? ఇందులో ఏయే ఫీచర్స్ ఉన్నాయి? ఈ వివరాలను టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి వెల్లడించారు. దీనికి సంబంధించిన మరింత సమాచారం తెలుసుకుందాం.
Venkatadri App For Tirumala Visitors : తిరుమలకు రోజూ దేశవిదేశాల నుంచి లక్షల సంఖ్యలో భక్తులు తరలి వస్తుంటారు. అక్కడ అడుగు పెట్టినప్పటి నుంచి దర్శనం ముగించుకుని తిరిగి వెళ్లేవరకు కొందరు భక్తులు దారులు తెలియక, ఎవరిని అడగాలో అర్థంకాక ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చూపించింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సూచనలతో, ఎన్ఆర్ఐ నిపుణుల బృందం సహకారంతో వెంకటాద్రి యాప్ను సిద్ధం చేసింది. సుమారు 150 రకాల సేవలు, 200కు పైగా కీలక ప్రాంతాలను ఈ యాప్లో మ్యాపింగ్ చేసి అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది టీటీడీ. వాయిస్ కమాండ్తో పని చేసే ఈ వెంకటాద్రి అప్లికేషన్ ఓ డిజిటల్ గైడ్లా సాయం అందిస్తుంది. మరి ఈ యాప్ ఎలా పని చేస్తుంది? ఇందులో ఏయే ఫీచర్స్ ఉన్నాయి? ఈ వివరాలను టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి వెల్లడించారు. దీనికి సంబంధించిన మరింత సమాచారం తెలుసుకుందాం.