"నో సూసైడ్" మెసెజ్ - 599 రోజులు బైక్పై 1.40 లక్షల కి.మీ. ప్రయాణం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 3:15 PM IST
Vijayawada Rider 1.4 Lakh Km Bike Journey For No Suicide : బైక్పై ట్రావెల్ చేస్తూ పలు ప్రాంతాలను చుట్టేస్తూ ఆయా ప్రాంతాల వీడియోలు తీసి తమ యూట్యూబ్ ఛానళ్లలో ఉంచే యూట్యూబ్ వ్లాగర్స్ గురించి మనందరికీ తెలుసు. అయితే వారు కేవలం తమ ఛానల్ వ్యూస్ పెంచుకోవడం కోసం చేసే పనే తప్ప అందులో ఎటువంటి సోషల్ మెసేజ్ ఉండదు. కానీ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఈ యువకుడు మాత్రం ఇందుకు భిన్నం. "నో సూసైడ్" పేరుతో దేశవ్యాప్తంగా 599 రోజుల పాటు సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేసి లక్షా 40 వేల కిలో మీటర్లు బైక్ పై పలు ప్రాంతాలను చుట్టేశాడు. వీటిని ప్రచారం కోసమో, యూట్యూబ్ కోసమో వాడుకోలేదు. మరి ఇంతకీ వెంకట కార్తీక్ దేశం మొత్తం ఎందుకు చుట్టేశాడు. లక్ష కిలోమీటర్లకు పైగా బైక్పై ఎందుకు తిరిగాడో తెలియాలంటే ఈ ఇంటర్వ్యూ చూడాల్సిందే. మరి ఈ జర్నీలో ఎదురైన అనుభవాలేంటి? మరిన్ని విషయాలు అతడి మాటల్లోనే విందాం.
Vijayawada Rider 1.4 Lakh Km Bike Journey For No Suicide : బైక్పై ట్రావెల్ చేస్తూ పలు ప్రాంతాలను చుట్టేస్తూ ఆయా ప్రాంతాల వీడియోలు తీసి తమ యూట్యూబ్ ఛానళ్లలో ఉంచే యూట్యూబ్ వ్లాగర్స్ గురించి మనందరికీ తెలుసు. అయితే వారు కేవలం తమ ఛానల్ వ్యూస్ పెంచుకోవడం కోసం చేసే పనే తప్ప అందులో ఎటువంటి సోషల్ మెసేజ్ ఉండదు. కానీ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఈ యువకుడు మాత్రం ఇందుకు భిన్నం. "నో సూసైడ్" పేరుతో దేశవ్యాప్తంగా 599 రోజుల పాటు సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేసి లక్షా 40 వేల కిలో మీటర్లు బైక్ పై పలు ప్రాంతాలను చుట్టేశాడు. వీటిని ప్రచారం కోసమో, యూట్యూబ్ కోసమో వాడుకోలేదు. మరి ఇంతకీ వెంకట కార్తీక్ దేశం మొత్తం ఎందుకు చుట్టేశాడు. లక్ష కిలోమీటర్లకు పైగా బైక్పై ఎందుకు తిరిగాడో తెలియాలంటే ఈ ఇంటర్వ్యూ చూడాల్సిందే. మరి ఈ జర్నీలో ఎదురైన అనుభవాలేంటి? మరిన్ని విషయాలు అతడి మాటల్లోనే విందాం.