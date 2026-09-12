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"నో సూసైడ్‌" మెసెజ్​ - 599 రోజులు బైక్​పై 1.40 లక్షల కి.మీ. ప్రయాణం

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"నో సూసైడ్‌" మెసేజ్‌తో 1.40 లక్షల కి.మీ. బైక్‌ ప్రయాణం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 3:15 PM IST

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Vijayawada Rider 1.4 Lakh Km Bike Journey For No Suicide : బైక్​పై ట్రావెల్ చేస్తూ పలు ప్రాంతాలను చుట్టేస్తూ ఆయా ప్రాంతాల వీడియోలు తీసి తమ యూట్యూబ్ ఛానళ్లలో ఉంచే యూట్యూబ్ వ్లాగర్స్ గురించి మనందరికీ తెలుసు. అయితే వారు కేవలం తమ ఛానల్ వ్యూస్ పెంచుకోవడం కోసం చేసే పనే తప్ప అందులో ఎటువంటి సోషల్ మెసేజ్ ఉండదు. కానీ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఈ యువకుడు మాత్రం ఇందుకు భిన్నం. "నో సూసైడ్‌" పేరుతో దేశవ్యాప్తంగా 599 రోజుల పాటు సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేసి లక్షా 40 వేల కిలో మీటర్లు బైక్‌ పై పలు ప్రాంతాలను చుట్టేశాడు. వీటిని ప్రచారం కోసమో, యూట్యూబ్ కోసమో వాడుకోలేదు. మరి ఇంతకీ వెంకట కార్తీక్​ దేశం మొత్తం ఎందుకు చుట్టేశాడు. లక్ష కిలోమీటర్లకు పైగా బైక్​పై ఎందుకు తిరిగాడో తెలియాలంటే ఈ ఇంటర్వ్యూ చూడాల్సిందే. మరి ఈ జర్నీలో ఎదురైన అనుభవాలేంటి? మరిన్ని విషయాలు అతడి మాటల్లోనే విందాం.

Vijayawada Rider 1.4 Lakh Km Bike Journey For No Suicide : బైక్​పై ట్రావెల్ చేస్తూ పలు ప్రాంతాలను చుట్టేస్తూ ఆయా ప్రాంతాల వీడియోలు తీసి తమ యూట్యూబ్ ఛానళ్లలో ఉంచే యూట్యూబ్ వ్లాగర్స్ గురించి మనందరికీ తెలుసు. అయితే వారు కేవలం తమ ఛానల్ వ్యూస్ పెంచుకోవడం కోసం చేసే పనే తప్ప అందులో ఎటువంటి సోషల్ మెసేజ్ ఉండదు. కానీ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఈ యువకుడు మాత్రం ఇందుకు భిన్నం. "నో సూసైడ్‌" పేరుతో దేశవ్యాప్తంగా 599 రోజుల పాటు సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేసి లక్షా 40 వేల కిలో మీటర్లు బైక్‌ పై పలు ప్రాంతాలను చుట్టేశాడు. వీటిని ప్రచారం కోసమో, యూట్యూబ్ కోసమో వాడుకోలేదు. మరి ఇంతకీ వెంకట కార్తీక్​ దేశం మొత్తం ఎందుకు చుట్టేశాడు. లక్ష కిలోమీటర్లకు పైగా బైక్​పై ఎందుకు తిరిగాడో తెలియాలంటే ఈ ఇంటర్వ్యూ చూడాల్సిందే. మరి ఈ జర్నీలో ఎదురైన అనుభవాలేంటి? మరిన్ని విషయాలు అతడి మాటల్లోనే విందాం.

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TAGGED:

599 DAYS BIKE RIDE INDIA
ANTI SUICIDE CAMPAIGN BIKE
NO SUICIDE INDIA JOURNEY
NO SUICIDE BIKE RIDE
NO SUICIDE BIKE JOURNEY

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