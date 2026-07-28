ఒక్క వర్షం ఐటీ కారిడార్లో ట్రాఫిక్ను ఆపేసింది - హైటెక్ సిటీ ట్రాఫిక్ కష్టాలు
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Published : July 28, 2026 at 8:38 PM IST
Hitech City Traffic Struggle Due to Rain : హైదరాబాద్ నగరంలో హైటెక్ సిటీ ప్రాంతంలో సాయంత్రం ఒక్కసారిగా భారీ వర్షం కురిసింది. దీంతో ట్రాఫిక్కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. కార్యాలయాలు విడిచిపెట్టే సమయం కావడంతో వాహనాలు కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్లో నిలిచాయి. హైటెక్ సిటీ, మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి రాయదుర్గం ప్రాంతాల్లో సాయంత్రం నుంచి కురుస్తున్న వర్షానికి రోడ్లు జలమయమయ్యాయి. వాన నీటితో రోడ్లు మునగడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మాదాపూర్, కేపీహెచ్బీ మార్గంలో, మాదాపూర్ ఐకియా బయోడైవర్సిటీ మార్గంలో గచ్చిబౌలి రాయదుర్గం మార్గంలో వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. కిలోమీటర్ దూరానికి గంట సమయం పడుతోంది. అక్కడక్కడా భారీగా, కొన్ని చోట్ల మోస్తరుగా కురుస్తూ భాగ్యనగరాన్ని తడిపేసింది. భారీవర్షం ప్రారంభంకాగానే జీహెచ్ఎంసీ, ఫైర్, హైడ్రా సిబ్బంది అప్రమత్తమయ్యారు. నీరు నిలిచే ప్రాంతాల్లో వర్షపు నీటిని తొలగించే పనులను వేగవంతం చేశారు. నగరంలో వర్షాల ప్రభావం కొనసాగొచ్చని వాతావరణ శాఖ ఇప్పటికే హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
Hitech City Traffic Struggle Due to Rain : హైదరాబాద్ నగరంలో హైటెక్ సిటీ ప్రాంతంలో సాయంత్రం ఒక్కసారిగా భారీ వర్షం కురిసింది. దీంతో ట్రాఫిక్కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. కార్యాలయాలు విడిచిపెట్టే సమయం కావడంతో వాహనాలు కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్లో నిలిచాయి. హైటెక్ సిటీ, మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి రాయదుర్గం ప్రాంతాల్లో సాయంత్రం నుంచి కురుస్తున్న వర్షానికి రోడ్లు జలమయమయ్యాయి. వాన నీటితో రోడ్లు మునగడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మాదాపూర్, కేపీహెచ్బీ మార్గంలో, మాదాపూర్ ఐకియా బయోడైవర్సిటీ మార్గంలో గచ్చిబౌలి రాయదుర్గం మార్గంలో వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. కిలోమీటర్ దూరానికి గంట సమయం పడుతోంది. అక్కడక్కడా భారీగా, కొన్ని చోట్ల మోస్తరుగా కురుస్తూ భాగ్యనగరాన్ని తడిపేసింది. భారీవర్షం ప్రారంభంకాగానే జీహెచ్ఎంసీ, ఫైర్, హైడ్రా సిబ్బంది అప్రమత్తమయ్యారు. నీరు నిలిచే ప్రాంతాల్లో వర్షపు నీటిని తొలగించే పనులను వేగవంతం చేశారు. నగరంలో వర్షాల ప్రభావం కొనసాగొచ్చని వాతావరణ శాఖ ఇప్పటికే హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.