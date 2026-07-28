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ఒక్క వర్షం ఐటీ కారిడార్​లో ట్రాఫిక్​ను ఆపేసింది - హైటెక్​ సిటీ ట్రాఫిక్​ కష్టాలు

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హైటెక్​ సిటీలో భారీ వర్షం - కిలోమీటర్ల మేర నిలిచిన వాహనాలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 28, 2026 at 8:38 PM IST

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Hitech City Traffic Struggle Due to Rain : హైదరాబాద్ నగరంలో హైటెక్​ సిటీ ప్రాంతంలో సాయంత్రం ఒక్కసారిగా భారీ వర్షం కురిసింది. దీంతో ట్రాఫిక్​కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. కార్యాలయాలు విడిచిపెట్టే సమయం కావడంతో వాహనాలు కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్​లో నిలిచాయి. హైటెక్​ సిటీ, మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి రాయదుర్గం ప్రాంతాల్లో సాయంత్రం నుంచి కురుస్తున్న వర్షానికి రోడ్లు జలమయమయ్యాయి. వాన నీటితో రోడ్లు మునగడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మాదాపూర్, కేపీహెచ్​బీ మార్గంలో, మాదాపూర్ ఐకియా బయోడైవర్సిటీ మార్గంలో గచ్చిబౌలి రాయదుర్గం మార్గంలో వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. కిలోమీటర్ దూరానికి గంట సమయం పడుతోంది. అక్కడక్కడా భారీగా, కొన్ని చోట్ల మోస్తరుగా కురుస్తూ భాగ్యనగరాన్ని తడిపేసింది. భారీవర్షం ప్రారంభంకాగానే జీహెచ్​ఎంసీ, ఫైర్, హైడ్రా సిబ్బంది అప్రమత్తమయ్యారు. నీరు నిలిచే ప్రాంతాల్లో వర్షపు నీటిని తొలగించే పనులను వేగవంతం చేశారు. నగరంలో వర్షాల ప్రభావం కొనసాగొచ్చని వాతావరణ శాఖ ఇప్పటికే హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

Hitech City Traffic Struggle Due to Rain : హైదరాబాద్ నగరంలో హైటెక్​ సిటీ ప్రాంతంలో సాయంత్రం ఒక్కసారిగా భారీ వర్షం కురిసింది. దీంతో ట్రాఫిక్​కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. కార్యాలయాలు విడిచిపెట్టే సమయం కావడంతో వాహనాలు కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్​లో నిలిచాయి. హైటెక్​ సిటీ, మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి రాయదుర్గం ప్రాంతాల్లో సాయంత్రం నుంచి కురుస్తున్న వర్షానికి రోడ్లు జలమయమయ్యాయి. వాన నీటితో రోడ్లు మునగడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మాదాపూర్, కేపీహెచ్​బీ మార్గంలో, మాదాపూర్ ఐకియా బయోడైవర్సిటీ మార్గంలో గచ్చిబౌలి రాయదుర్గం మార్గంలో వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. కిలోమీటర్ దూరానికి గంట సమయం పడుతోంది. అక్కడక్కడా భారీగా, కొన్ని చోట్ల మోస్తరుగా కురుస్తూ భాగ్యనగరాన్ని తడిపేసింది. భారీవర్షం ప్రారంభంకాగానే జీహెచ్​ఎంసీ, ఫైర్, హైడ్రా సిబ్బంది అప్రమత్తమయ్యారు. నీరు నిలిచే ప్రాంతాల్లో వర్షపు నీటిని తొలగించే పనులను వేగవంతం చేశారు. నగరంలో వర్షాల ప్రభావం కొనసాగొచ్చని వాతావరణ శాఖ ఇప్పటికే హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

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TAGGED:

VEHICLES BACKED UP FOR KILOMETERS
HYDERABAD TRAFFIC ISSUE
హైటెక్​ సిటీ ట్రాఫిక్​ కష్టాలు
HITECH CITY TRAFFIC STRUGGLE

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ETV Bharat Telangana Team

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