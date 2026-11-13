థాంక్యూ హైదరాబాద్ - ఈ ప్రయాణం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను : వీసీ సజ్జనర్
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Published : November 13, 2026 at 11:09 AM IST
VC Sajjanar Farewell Note : గడిచిన ఏడాది కాలం తన జీవితంలో ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని ఒక అపురూపమైన ప్రయాణమని హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్గా సేవలందించిన వీసీ సజ్జనర్ అన్నారు. చారిత్రక నగరం హైదరాబాద్కు పోలీస్ కమిషనర్గా సేవ చేసే అవకాశాన్ని కల్పించిన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. హైదరాబాద్ నూతన పోలీస్ కమిషనర్గా బాధ్యతలు స్వీకరించబోతున్న మహేశ్ భగవత్కు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
మత సామరస్యానికి ప్రతీక మన హైదరాబాద్ అని, ప్రజలంతా కలిసిమెలిసి, శాంతి భద్రతలకు ఎలాంటి విఘాతం కలగకుండా ప్రతి పండుగనూ ఘనంగా జరుపుకున్న తీరు తన మనసుకు హాయి కలిగించిందన్నారు. తాను సీపీగా ఉన్న సమయంలో జరిగిన పనులన్నింటినీ ఒకసారి గుర్తు చేసుకుని, సహకరించిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. హైదరాబాద్ నగర ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ పెట్టారు. కాగా ప్రభుత్వం చేపట్టిన బదిలీల్లో సజ్జనర్ అగ్నిమాపక, విపత్తు నిర్వహణ డీజీగా వెళ్లిన సంగతి తెలిసిందే.
VC Sajjanar Farewell Note : గడిచిన ఏడాది కాలం తన జీవితంలో ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని ఒక అపురూపమైన ప్రయాణమని హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్గా సేవలందించిన వీసీ సజ్జనర్ అన్నారు. చారిత్రక నగరం హైదరాబాద్కు పోలీస్ కమిషనర్గా సేవ చేసే అవకాశాన్ని కల్పించిన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. హైదరాబాద్ నూతన పోలీస్ కమిషనర్గా బాధ్యతలు స్వీకరించబోతున్న మహేశ్ భగవత్కు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
మత సామరస్యానికి ప్రతీక మన హైదరాబాద్ అని, ప్రజలంతా కలిసిమెలిసి, శాంతి భద్రతలకు ఎలాంటి విఘాతం కలగకుండా ప్రతి పండుగనూ ఘనంగా జరుపుకున్న తీరు తన మనసుకు హాయి కలిగించిందన్నారు. తాను సీపీగా ఉన్న సమయంలో జరిగిన పనులన్నింటినీ ఒకసారి గుర్తు చేసుకుని, సహకరించిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. హైదరాబాద్ నగర ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ పెట్టారు. కాగా ప్రభుత్వం చేపట్టిన బదిలీల్లో సజ్జనర్ అగ్నిమాపక, విపత్తు నిర్వహణ డీజీగా వెళ్లిన సంగతి తెలిసిందే.