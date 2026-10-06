అయినవిల్లి శ్రీ విఘ్నేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వరుణ జపం – వరుణ యాగం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 12:12 PM IST
Varuna Japam At The Ainavilli Sri Vigneshwara Swamy Temple : కోనసీమ జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన అయినవిల్లి శ్రీ విఘ్నేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వరుణ జపం, వరుణ యాగం మంగళవారం ఉదయం అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. లోకకల్యాణార్థం, రాష్ట్రంలో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలనే సంకల్పంతో దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు ఆలయ అధికారులు, అర్చకులు ఈ ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలను చేపట్టారు. భాద్రపద బహుళ ఏకాదశి మంగళవారం కావడంతో, ఉదయం 6:54 నిమిషాలకు వేద పండితులు శాస్త్రోక్తంగా గణపతి పూజ నిర్వహించి వరుణ జపాన్ని ప్రారంభించారు. అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో హోమగుండాలను సిద్ధం చేసి వరుణ యాగాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ యాగాన్ని చూసేందుకు భక్తులు ఆలయానికి తరలివచ్చారు. సకాలంలో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి, పంటలు బాగా పండాలని ఈ యాగం నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆలయ అర్చకులు తెలిపారు. సకాలంలో వర్షాలు పడటం వల్ల అటు రైతులకు, ఇటు ప్రజలకు ఎంతో మేలు జరుగుతుందని, విఘ్ననాయకుడి కృపతో వరుణ దేవుడు కరుణిస్తాడని వారు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. యాగానికి సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లను ఆలయ అధికారులు దగ్గరుండి పర్యవేక్షించారు.
Varuna Japam At The Ainavilli Sri Vigneshwara Swamy Temple : కోనసీమ జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన అయినవిల్లి శ్రీ విఘ్నేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వరుణ జపం, వరుణ యాగం మంగళవారం ఉదయం అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. లోకకల్యాణార్థం, రాష్ట్రంలో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలనే సంకల్పంతో దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు ఆలయ అధికారులు, అర్చకులు ఈ ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలను చేపట్టారు. భాద్రపద బహుళ ఏకాదశి మంగళవారం కావడంతో, ఉదయం 6:54 నిమిషాలకు వేద పండితులు శాస్త్రోక్తంగా గణపతి పూజ నిర్వహించి వరుణ జపాన్ని ప్రారంభించారు. అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో హోమగుండాలను సిద్ధం చేసి వరుణ యాగాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ యాగాన్ని చూసేందుకు భక్తులు ఆలయానికి తరలివచ్చారు. సకాలంలో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి, పంటలు బాగా పండాలని ఈ యాగం నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆలయ అర్చకులు తెలిపారు. సకాలంలో వర్షాలు పడటం వల్ల అటు రైతులకు, ఇటు ప్రజలకు ఎంతో మేలు జరుగుతుందని, విఘ్ననాయకుడి కృపతో వరుణ దేవుడు కరుణిస్తాడని వారు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. యాగానికి సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లను ఆలయ అధికారులు దగ్గరుండి పర్యవేక్షించారు.