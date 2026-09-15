పార్వతీపరమేశ్వరుల చుట్టూ వినాయకుడు ప్రదక్షిణలు - ఆకట్టుకుంటున్న వెరైటీ గణనాథులు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 1:52 PM IST
Variety Ganesh Idols in Prakasam District : రాష్ట్రంలో వినాయక చవితి సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన వెరైటీ గణనాథులు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. పెన్నులతో బొజ్జగణపయ్య, వినాయకుడు పార్వతీపరమేశ్వరుల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నట్టు ఇలా పలు రూపాల్లో రూపొందించిన విభిన్న విఘ్నేశ్వరులు చిన్నారుల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతోగానో ఆకర్షిస్తున్నాయి.
ప్రకాశం జిల్లాలో వినాయక చవితి పూజలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఒంగోలు రంగు తోటలో ఏర్పాటు చేసిన గణపతి మండపం భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. అందులో కుమారస్వామి ముల్లోకాలు తిరుగుతున్నట్టుగా వినాయకుడు పార్వతీ పరమేశ్వరుల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నట్టు రూపొందించారు. మరోవైపు దక్షిణం బజార్లో రెండు లక్షల పదకొండు వేల 116 పెన్నులతో, 42 అడుగుల ఎత్తుతో విగ్నేషుడి విగ్రహాన్ని నిర్వాహకులు ఏర్పాటు చేశారు. సోమవారం స్థానిక ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్ మెుదటి పూజలు చేశారు. ఒంగోలు నగరంలో ఏర్పాటు చేసిన వెరైటీ బొజ్జగణపయ్యలను చూసేందుకు భక్తులు భారీగా తరలి వస్తున్నారు.
Variety Ganesh Idols in Prakasam District : రాష్ట్రంలో వినాయక చవితి సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన వెరైటీ గణనాథులు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. పెన్నులతో బొజ్జగణపయ్య, వినాయకుడు పార్వతీపరమేశ్వరుల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నట్టు ఇలా పలు రూపాల్లో రూపొందించిన విభిన్న విఘ్నేశ్వరులు చిన్నారుల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతోగానో ఆకర్షిస్తున్నాయి.
ప్రకాశం జిల్లాలో వినాయక చవితి పూజలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఒంగోలు రంగు తోటలో ఏర్పాటు చేసిన గణపతి మండపం భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. అందులో కుమారస్వామి ముల్లోకాలు తిరుగుతున్నట్టుగా వినాయకుడు పార్వతీ పరమేశ్వరుల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నట్టు రూపొందించారు. మరోవైపు దక్షిణం బజార్లో రెండు లక్షల పదకొండు వేల 116 పెన్నులతో, 42 అడుగుల ఎత్తుతో విగ్నేషుడి విగ్రహాన్ని నిర్వాహకులు ఏర్పాటు చేశారు. సోమవారం స్థానిక ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్ మెుదటి పూజలు చేశారు. ఒంగోలు నగరంలో ఏర్పాటు చేసిన వెరైటీ బొజ్జగణపయ్యలను చూసేందుకు భక్తులు భారీగా తరలి వస్తున్నారు.