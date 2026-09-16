వివిధ ప్రాంతాల్లో ఆకట్టుకుంటున్న వెరైటీ గణేషుని విగ్రహాలు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 11:52 AM IST
Variety Ganesh Idols in Nellore District: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భక్తులు వినాయక చవితిని ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. వివిధ ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసిన వైవిధ్యమైన గణపయ్యలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడమే కాకుండా, లంబోదరుడు భక్తుల నుంచి పూజలు అందుకుంటున్నారు. నెల్లూరులో వినూత్న గణనాథులు భక్తులను ఆకట్టుకుంటున్నారు. నగరంలోని స్టోన్ హౌస్ పేట రేబాలవారి వీధిలోని పీటీజీ రాజ్ టవర్స్లో లక్షల లక్ష్మీ కాసులతో గణనాథుని విగ్రహాన్ని రూపొందించారు. అపార్ట్మెంట్ మహిళలు దాదాపు పది రోజుల పాటు శ్రమించి వినాయకుడిని తీర్చిదిద్దారు. చూడముచ్చటగా ఉన్న ఈ విగ్రహం భక్తులను అలరిస్తోంది. ఈ అపార్ట్మెంట్ వాసులు ప్రతి ఏడాది వినూత్న వినాయకులను ప్రతిష్ఠిస్తూ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నారు. రేబాలవారి వీధిలోని క్లాత్ మర్చంట్స్ మార్కెట్లో చీరలతో భారీ గణనాథుడిని ఏర్పాటు చేశారు. దాదాపు 695 చీరలతో రూపొందించిన వినాయకుడిని భక్తులు ఆసక్తిగా తిలకిస్తున్నారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న భక్తులు వినూత్న గణనాథులను దర్శించుకుని పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు.
Variety Ganesh Idols in Nellore District: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భక్తులు వినాయక చవితిని ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. వివిధ ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసిన వైవిధ్యమైన గణపయ్యలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడమే కాకుండా, లంబోదరుడు భక్తుల నుంచి పూజలు అందుకుంటున్నారు. నెల్లూరులో వినూత్న గణనాథులు భక్తులను ఆకట్టుకుంటున్నారు. నగరంలోని స్టోన్ హౌస్ పేట రేబాలవారి వీధిలోని పీటీజీ రాజ్ టవర్స్లో లక్షల లక్ష్మీ కాసులతో గణనాథుని విగ్రహాన్ని రూపొందించారు. అపార్ట్మెంట్ మహిళలు దాదాపు పది రోజుల పాటు శ్రమించి వినాయకుడిని తీర్చిదిద్దారు. చూడముచ్చటగా ఉన్న ఈ విగ్రహం భక్తులను అలరిస్తోంది. ఈ అపార్ట్మెంట్ వాసులు ప్రతి ఏడాది వినూత్న వినాయకులను ప్రతిష్ఠిస్తూ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నారు. రేబాలవారి వీధిలోని క్లాత్ మర్చంట్స్ మార్కెట్లో చీరలతో భారీ గణనాథుడిని ఏర్పాటు చేశారు. దాదాపు 695 చీరలతో రూపొందించిన వినాయకుడిని భక్తులు ఆసక్తిగా తిలకిస్తున్నారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న భక్తులు వినూత్న గణనాథులను దర్శించుకుని పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు.