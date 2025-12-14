ETV Bharat / Videos

వంజంగిలో మేఘాల సందడి - పర్యాటకుల కేరింతలు - PADERU TOURISM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 14, 2025 at 2:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Tourists Throng Vanjangi for Spectacular Sunrise View: అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పాడేరు మన్యం అందాలకు నెలవు. అక్కడి ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రం వంజంగి ఆదివారం పర్యాటకులతో కిటకిటలాడింది. సెలవు రోజు కావడంతో భారీ సంఖ్యలో సందర్శకులు తరలివచ్చారు. గజగజ వణికించే చలిని సైతం వారు లెక్కచేయలేదు. వాహనాలను కొండ దిగువనే నిలిపివేశారు. అక్కడి నుంచి అత్యంత క్లిష్టమైన మార్గంలో, ఇష్టంగా మేఘాల కొండ పైకి ట్రెక్కింగ్ చేశారు. శిఖరంపైకి చేరగానే వారి ప్రయాణ బడలిక మాయమైంది. కళ్ల ముందు సాక్షాత్కరించిన ప్రకృతి అందాలను చూసి వారు పరవశించిపోయారు. పాల సముద్రాన్ని తలపించే మేఘాలు, వాటిని చీల్చుకుంటూ వస్తున్న బాలభానుడి కిరణాలు పర్యాటకులను కట్టిపడేశాయి. ఈ అద్భుత దృశ్యాన్ని చూసి తన్మయత్వం పొందారు. యువత కేరింతలతో ఆ ప్రాంతం మార్మోగిపోయింది. ఈ మధుర జ్ఞాపకాలను పర్యాటకులు తమ సెల్ ఫోన్లలో బంధించుకున్నారు. మేఘాల మధ్య దిగిన సెల్ఫీలను, వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. 

Tourists Throng Vanjangi for Spectacular Sunrise View: అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పాడేరు మన్యం అందాలకు నెలవు. అక్కడి ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రం వంజంగి ఆదివారం పర్యాటకులతో కిటకిటలాడింది. సెలవు రోజు కావడంతో భారీ సంఖ్యలో సందర్శకులు తరలివచ్చారు. గజగజ వణికించే చలిని సైతం వారు లెక్కచేయలేదు. వాహనాలను కొండ దిగువనే నిలిపివేశారు. అక్కడి నుంచి అత్యంత క్లిష్టమైన మార్గంలో, ఇష్టంగా మేఘాల కొండ పైకి ట్రెక్కింగ్ చేశారు. శిఖరంపైకి చేరగానే వారి ప్రయాణ బడలిక మాయమైంది. కళ్ల ముందు సాక్షాత్కరించిన ప్రకృతి అందాలను చూసి వారు పరవశించిపోయారు. పాల సముద్రాన్ని తలపించే మేఘాలు, వాటిని చీల్చుకుంటూ వస్తున్న బాలభానుడి కిరణాలు పర్యాటకులను కట్టిపడేశాయి. ఈ అద్భుత దృశ్యాన్ని చూసి తన్మయత్వం పొందారు. యువత కేరింతలతో ఆ ప్రాంతం మార్మోగిపోయింది. ఈ మధుర జ్ఞాపకాలను పర్యాటకులు తమ సెల్ ఫోన్లలో బంధించుకున్నారు. మేఘాల మధ్య దిగిన సెల్ఫీలను, వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

VANJANGI MEGHALA KONDA
VANJANGI TOURIST RUSH
VANJANGI CLOUDS HILL
SUNRISE VIEWPOINT VANJANGI
PADERU TOURISM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Full Rush in Ravulapalem RTC Bus Stand

బస్సు ఎక్కాలంటే సాహసం చేయాల్సిందే - మహిళా ప్రయాణికులతో కిక్కిరిసిన బస్టాండ్​

December 13, 2025 at 8:28 PM IST
UTTARANDRA AERIAL SURVEY

ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధిపై సీఎం చంద్రబాబు ప్రత్యేక దృష్టి - ‘ఏరియల్’ సర్వే ద్వారా పనుల పరిశీలన

December 12, 2025 at 7:54 PM IST
Srisailam Reservoir With Heavy Snow

పొగ మంచుతో ఆకట్టుకుంటున్న శ్రీశైలం జలాశయం - లైట్ల వెలుతురులోనే రాకపోకలు

December 8, 2025 at 8:00 PM IST
Man Died in Road Accident as Stray Dogs Chases his Bike in Annamayya District

కుక్కలు వెంబడించడంతో నిండు ప్రాణం బలి - బైక్‌ను అతివేగంగా నడిపిన వాహనదారుడు

December 8, 2025 at 3:30 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.