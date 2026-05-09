వేసవిలోనూ కట్టిపడేస్తున్న వంజంగి మంచు సోయగం - ఆకట్టుకుంటున్న ప్రకృతి దృశ్యాలు - BEAUTY OF SNOW IN SUMMER

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 4:40 PM IST

The Beauty Of Snow In Summer In Vanjangi : ప్రస్తుతం ఈ వేసవిలో ఎక్కడ చూసినా ఎండలు దంచి కొడుతున్నాయి. ఏ ప్రాంతంలోనైనా ఇంట్లో నుంటి బయటకు వచ్చేందుకు ప్రజలు భయపడుతున్నారు. అటువంటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ చల్లదనం కోసం పరితపిస్తుండటం సహజం. ఇందుకోసం చాలామంది చల్లగా ఉండే ప్రదేశాలకు విహారాలకు వెళ్తుంటారు. ప్రస్తుతం అలాంటి వాతావరణమే అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో కనిపిస్తోంది. వేసవిలోనూ అక్కడ మంచు అందాలు అందరినీ కట్టి పడేస్తున్నాయి. జిల్లాలో ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రమైన  వంజంగి కొండల్లో వేసవిలో కూడా  పొగమంచు దట్టంగా వ్యాపించి ఒక ప్రత్యేక వాతావరణాన్ని సంతరించుకుంది. ప్రకృతి ప్రేమికులను మరింతగా ఆకర్షిస్తోంది. ఈ ప్రాంతం ఒకే రోజు మూడు కాలాలను రుచి చూపిస్తుంది . మధ్యాహ్నం వేళలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనప్పటికీ సాయంత్రం వేళలు మాత్రం వర్షపు జల్లులతో ఏజెన్సీ వాతావరణం మొత్తం చల్లబడుతుంది. ఈరోజు తెల్లవారుజాము నుంచి పొగ మంచు దట్టంగా కమ్మి మరో లోకంలా కనిపిస్తూ చూపరులకు కైలాసాన్ని తలపించింది.  

