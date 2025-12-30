ETV Bharat / Videos

తెలంగాణలో వైకుంఠ ఏకాదశి వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - VAIKUNTHA DWARA DARSHANS LIVE

Vaikuntha Dwara Darshans Live (Eenadu)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 30, 2025 at 6:41 AM IST

Updated : December 30, 2025 at 7:32 AM IST

Vaikuntha Dwara Darshans Live : తెలంగాణలో వైకుంఠ ఏకాదశి వేడుకలు భక్తిశ్రద్ధలతో జరుగుతున్నాయి. వైష్ణవ ఆలయాలకు తెల్లవారు జాము నుంచే భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పోటెత్తుతున్నారు. అర్చకులు ఉత్తర ద్వార దర్శనం ఏర్పాటు చేసి, స్వామివారికి విశేష పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. అనంతరం స్వామివారి దర్శనాన్ని కల్పిస్తున్నారు. విష్ణు నామస్మరణతో వైష్ణవాలయాలు మార్మోగుపోతున్నాయి. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో అర్ధరాత్రి 12.05 గంటల నుంచి ఉత్తర ద్వార తలుపులు తెరిచిన అర్చకులు స్వామివారికి పుణ్యాహవచనం, ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం భక్తులను టీటీడీ అధికారులు స్వామివారి దర్శనానికి అనుమతించారు.

యాదగిరిగుట్టలో నారసింహుడి వైకుంఠ ద్వార దర్శనం ప్రారంభం అయ్యింది. భక్తులు ఉత్తర రాజగోపురం నుంచి బయటకు వచ్చి స్వామివారి వైకుంఠ ద్వార దర్శనం చేసుకుంటున్నారు. వైకుంఠనాథుడిని దర్శించుకుని మెుక్కులు చెల్లించుకున్నారు. భద్రాచలంలో ఈనెల 20 నుంచి ముక్కోటి ఏకాదశి ఉత్సవాలు ప్రారంభం కాగా ఇవాళ ఉత్తర ద్వార దర్శనం కల్పిస్తున్నారు. గరుడ వాహనంపై శ్రీరామచంద్రమూర్తి, గజ వాహనంపై సీతమ్మ హనుమత్ వాహనంపై లక్ష్మణస్వామిని ఊరేగించారు. భద్రాద్రి రాముడిని  ఉత్తర ద్వార దర్శనం చేసుకోవడానికి భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు.

VAIKUNTHA DWARA DARSHANS
వైకుంఠ ద్వార దర్శనం లైవ్​
VAIKUNTHA DWARA DARSHANS LIVE

ETV Bharat Telangana Team

