వాడపల్లి శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం - 49 రోజులకు రూ.2.91 కోట్లు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 3:57 PM IST
కోనసీమ తిరుమలగా పేరుగాంచిన వాడపల్లి శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఏడు వారాల పాటు భక్తులు సమర్పించిన కానుకలతో హుండీ ఆదాయం భారీ స్థాయిలో సమకూరింది. ఏడు శనివారాల నోముకు ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ ఆలయానికి భక్తుల రద్దీ నానాటికీ పెరుగుతోంది. తమ కోర్కెలు తీర్చాలని వేడుకుంటూ భక్తులు స్వామివారికి నగదు, స్వర్ణాభరణాలు భారీగా కానుకలుగా సమర్పించారు. గడచిన 49 రోజులకు సంబంధించిన హుండీలను ఆలయ అధికారులు పకడ్బందీగా లెక్కించారు. హుండీల లెక్కింపులో స్వామివారికి 49 రోజుల్లో రూ.2,91,06,115 నగదు ఆదాయం సమకూరింది. ఇందులో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి ప్రధాన ఆలయం, శ్రీ విశ్వేశ్వర స్వామి వారి ఆలయ హుండీల ద్వారా రూ.2,42,49,560 నగదు లభించింది. అన్నప్రసాదం హుండీల ద్వారా రూ.48,56,555 ఆదాయం వచ్చినట్లు ఆలయ డిప్యూటీ కమిషనర్ నల్లం చక్రధరరావు ప్రకటించారు.
ఈ లెక్కింపులో 39 గ్రాముల 500 మిల్లీగ్రాముల బంగారం లభించింది. ఒక కిలో 607 గ్రాముల వెండి వస్తువులను భక్తులు కానుకలుగా ఇచ్చారు. స్థానికులతో పాటు విదేశీ భక్తులు సైతం స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. హుండీలో 16 దేశాలకు చెందిన 136 విదేశీ కరెన్సీ నోట్లు కూడా లభించినట్లు ఆలయ అధికారులు తెలిపారు.
కోనసీమ తిరుమలగా పేరుగాంచిన వాడపల్లి శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఏడు వారాల పాటు భక్తులు సమర్పించిన కానుకలతో హుండీ ఆదాయం భారీ స్థాయిలో సమకూరింది. ఏడు శనివారాల నోముకు ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ ఆలయానికి భక్తుల రద్దీ నానాటికీ పెరుగుతోంది. తమ కోర్కెలు తీర్చాలని వేడుకుంటూ భక్తులు స్వామివారికి నగదు, స్వర్ణాభరణాలు భారీగా కానుకలుగా సమర్పించారు. గడచిన 49 రోజులకు సంబంధించిన హుండీలను ఆలయ అధికారులు పకడ్బందీగా లెక్కించారు. హుండీల లెక్కింపులో స్వామివారికి 49 రోజుల్లో రూ.2,91,06,115 నగదు ఆదాయం సమకూరింది. ఇందులో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి ప్రధాన ఆలయం, శ్రీ విశ్వేశ్వర స్వామి వారి ఆలయ హుండీల ద్వారా రూ.2,42,49,560 నగదు లభించింది. అన్నప్రసాదం హుండీల ద్వారా రూ.48,56,555 ఆదాయం వచ్చినట్లు ఆలయ డిప్యూటీ కమిషనర్ నల్లం చక్రధరరావు ప్రకటించారు.
ఈ లెక్కింపులో 39 గ్రాముల 500 మిల్లీగ్రాముల బంగారం లభించింది. ఒక కిలో 607 గ్రాముల వెండి వస్తువులను భక్తులు కానుకలుగా ఇచ్చారు. స్థానికులతో పాటు విదేశీ భక్తులు సైతం స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. హుండీలో 16 దేశాలకు చెందిన 136 విదేశీ కరెన్సీ నోట్లు కూడా లభించినట్లు ఆలయ అధికారులు తెలిపారు.