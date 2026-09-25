వాడపల్లి వేంకటేశ్వర స్వామి హుండీ ఆదాయం - 37 రోజుల్లో రూ. 2 కోట్లు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 1:22 PM IST
Vadapalli Venkanna Rs. 2 Crore Hundi Revenue: కోనసీమ తిరుమల వాడపల్లి వేంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో హుండీ ఆదాయం లెక్కించారు. రికార్డు స్థాయిలో లభించిందని దేవస్థానం డిప్యూటీ కమిషనర్ నల్లం సూర్య చక్రధరరావు తెలిపారు. 37 రోజులకు గాను రూ. 2,50,11,671 నగదు ఆదాయం సమకూరినట్లు ఆలయ అధికారులు తెలిపారు. అదేవిధంగా 84 గ్రాముల బంగారం, 1,617 గ్రాముల వెండి, 13 దేశాలకు చెందిన 86 విదేశీ కరెన్సీ నోట్లు భక్తులు కానుకల రూపంలో స్వామివారికి చెల్లించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ మేరకు వివరాలను తిరుమల వాడపల్లి వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానం డిప్యూటీ కమిషనర్ నల్లం సూర్య చక్రధరరావు వివరించారు.
భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకుని తమకు తోచినంత హుండీలో వేస్తారు. వాడపల్లి వెంకటేశ్వర స్వామిని ఎంతో మహిమాన్వితమైన మూర్తిగా ఆరాధిస్తారు. భక్తుల రద్దీతో ఆలయం నిరంతరం తోలాహలంగా ఉంటుంది. దేశ విదేశాల్లోని వారు సైతం స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు వాడపల్లికి వస్తారు.
Vadapalli Venkanna Rs. 2 Crore Hundi Revenue: కోనసీమ తిరుమల వాడపల్లి వేంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో హుండీ ఆదాయం లెక్కించారు. రికార్డు స్థాయిలో లభించిందని దేవస్థానం డిప్యూటీ కమిషనర్ నల్లం సూర్య చక్రధరరావు తెలిపారు. 37 రోజులకు గాను రూ. 2,50,11,671 నగదు ఆదాయం సమకూరినట్లు ఆలయ అధికారులు తెలిపారు. అదేవిధంగా 84 గ్రాముల బంగారం, 1,617 గ్రాముల వెండి, 13 దేశాలకు చెందిన 86 విదేశీ కరెన్సీ నోట్లు భక్తులు కానుకల రూపంలో స్వామివారికి చెల్లించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ మేరకు వివరాలను తిరుమల వాడపల్లి వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానం డిప్యూటీ కమిషనర్ నల్లం సూర్య చక్రధరరావు వివరించారు.
భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకుని తమకు తోచినంత హుండీలో వేస్తారు. వాడపల్లి వెంకటేశ్వర స్వామిని ఎంతో మహిమాన్వితమైన మూర్తిగా ఆరాధిస్తారు. భక్తుల రద్దీతో ఆలయం నిరంతరం తోలాహలంగా ఉంటుంది. దేశ విదేశాల్లోని వారు సైతం స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు వాడపల్లికి వస్తారు.