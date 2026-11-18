భావోద్వేగంతో కన్నీరు పెట్టుకున్న ఉపాసన
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Published : November 18, 2026 at 4:38 PM IST
రెండోసారి గర్భం ధరించిన సమయంలో తీవ్రమైన మానసిక సమస్య ఎదుర్కొన్నట్టు ఉపాసన కొణిదెల పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్లోని ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన అపోలో పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఇనిస్టిట్యూట్ని ఉపాసన ప్రారంభించారు. ఈ కేంద్రంలో ప్రసూతి వైద్య సేవల కోసం ప్రత్యేక విభాగంతో పాటు, నవజాత శిశువుల కోసం నియోనేటల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్, పెరినాటల్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేసినట్టు ఉపాసన ప్రకటించారు. సంతానలేమి సమస్యలకు కౌన్సిలింగ్, గర్భస్థ శిశువు ఆరోగ్య పరీక్షలు, ప్రత్యేక ప్రసవ సదుపాయాలు, చిన్నారుల వైద్యం వంటి సమగ్ర సేవలు ఒకే చోట అందించేల నూతన కేంద్రం ఏర్పాటు చేశామని వివరించారు. రెండో సారి తల్లయ్యే సమయంలో తాను ఎదుర్కొన్న క్లిష్టపరిస్థితులను గుర్తు చేసుకుని ఉపాసన భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ముఖంపై చిరునవ్వు ఉన్నా మనసులోని బాధ నుంచి ఇంకా కోలుకోలేదని పేర్కొన్నారు. 'ఈ సమయంలో నాకు తోడుగా ఉంటున్న డాక్టర్లకు అలాగే పూర్తి బృందానికి ధన్యవాదాలు' అని తెలిపారు.
రెండోసారి గర్భం ధరించిన సమయంలో తీవ్రమైన మానసిక సమస్య ఎదుర్కొన్నట్టు ఉపాసన కొణిదెల పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్లోని ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన అపోలో పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఇనిస్టిట్యూట్ని ఉపాసన ప్రారంభించారు. ఈ కేంద్రంలో ప్రసూతి వైద్య సేవల కోసం ప్రత్యేక విభాగంతో పాటు, నవజాత శిశువుల కోసం నియోనేటల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్, పెరినాటల్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేసినట్టు ఉపాసన ప్రకటించారు. సంతానలేమి సమస్యలకు కౌన్సిలింగ్, గర్భస్థ శిశువు ఆరోగ్య పరీక్షలు, ప్రత్యేక ప్రసవ సదుపాయాలు, చిన్నారుల వైద్యం వంటి సమగ్ర సేవలు ఒకే చోట అందించేల నూతన కేంద్రం ఏర్పాటు చేశామని వివరించారు. రెండో సారి తల్లయ్యే సమయంలో తాను ఎదుర్కొన్న క్లిష్టపరిస్థితులను గుర్తు చేసుకుని ఉపాసన భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ముఖంపై చిరునవ్వు ఉన్నా మనసులోని బాధ నుంచి ఇంకా కోలుకోలేదని పేర్కొన్నారు. 'ఈ సమయంలో నాకు తోడుగా ఉంటున్న డాక్టర్లకు అలాగే పూర్తి బృందానికి ధన్యవాదాలు' అని తెలిపారు.