తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న కేంద్ర మంత్రులు - శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ప్రముఖులు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 2:30 PM IST
VIPs At Tirumala Tirumala Temple For Darshan : తిరుమల గోవిందుడిని వేకువజామున అభిషేక సేవలో పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. కేంద్ర మంత్రులు ప్రహ్లాద్ జోషి, ప్రతాప్ రావు జాదవ్, ఎమ్మెల్యే ధూళిపాళ్ల నరేంద్రలు వేర్వేరుగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. టీటీడీ అధికారులు వారికి స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం ఆలయంలోకి వెళ్లిన కేంద్ర మంత్రులు ప్రహ్లాద్ జోషి, ప్రతాప్ రావు జాదవ్, ఎమ్మెల్యే ధూళిపాళ్ల నరేంద్రలు స్వామివారిని దర్శించుకొని మ్రొక్కులు చెల్లించారు. దర్శన అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేసారు.
తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి వచ్చిన భక్తులతో అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండిపోయాయి. నారాయణగిరి షెడ్ల వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం పడుతోంది. గురువారం రోజు శ్రీవారిని 66,304 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా రూ.4.51 కోట్లు హుండీ ఆదాయం వచ్చింది. 31,811 మంది భక్తులు శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించారు.
VIPs At Tirumala Tirumala Temple For Darshan : తిరుమల గోవిందుడిని వేకువజామున అభిషేక సేవలో పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. కేంద్ర మంత్రులు ప్రహ్లాద్ జోషి, ప్రతాప్ రావు జాదవ్, ఎమ్మెల్యే ధూళిపాళ్ల నరేంద్రలు వేర్వేరుగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. టీటీడీ అధికారులు వారికి స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం ఆలయంలోకి వెళ్లిన కేంద్ర మంత్రులు ప్రహ్లాద్ జోషి, ప్రతాప్ రావు జాదవ్, ఎమ్మెల్యే ధూళిపాళ్ల నరేంద్రలు స్వామివారిని దర్శించుకొని మ్రొక్కులు చెల్లించారు. దర్శన అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేసారు.
తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి వచ్చిన భక్తులతో అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండిపోయాయి. నారాయణగిరి షెడ్ల వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం పడుతోంది. గురువారం రోజు శ్రీవారిని 66,304 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా రూ.4.51 కోట్లు హుండీ ఆదాయం వచ్చింది. 31,811 మంది భక్తులు శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించారు.