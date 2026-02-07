ETV Bharat / Videos

LIVE : భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంపై కేంద్రమంత్రి పీయూష్ గోయల్ ప్రెస్​మీట్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - UNION MINISTER PIYUSH GOYAL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Piyush Goyal (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 2:22 PM IST

|

Updated : February 7, 2026 at 3:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Piyush Goyal on Trade Deal Live : భారత్ అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంపై ఆ శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ న్యూ దిల్లీలో మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. ఇరు దేశాల మధ్య కుదిరిన ఒప్పందంతో భారత్​కే ఎక్కువ ప్రయోజనమని తెలిపారు. చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలకు ఈ ఒప్పందంతో ఎంతో మేలు జరుగుతుందని ప్రకటించారు. ట్రేడ్​ డీల్​ జరిగిన ఈరోజును స్వర్ణ అక్షరాలతో రాసుకోవాలని అభిప్రాయపడ్డారు. డీల్ ప్రకారం అమెరికా ఇప్పటి వరకు విధించిన 50 శాతం సుంకాలను 18 శాతానికి తగ్గించింది. వస్త్రాలు, లెదర్, పాదరక్షలు వంటి ఉత్పత్తులు ఎగుమతులు అగ్రరాజ్యానికి పెరగనున్నాయి. అమెరికా నుంచి దిగుమతి అయ్యే వ్యవసాయ, పాల ఉత్పత్తులతో మన పరిశ్రమకు ఎలాంటి సమస్య రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లు పీయూష్ గోయల్ వివరించారు. ఉక్కు, అల్యూమినియం, రాగిపై గతంలో విధించిన పన్నులను అమెరికా తగ్గించినట్లు తెలిపారు. దిల్లీలో జరుగుతున్న ఈ మీడియా సమావేశాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షిద్దాం. 

Piyush Goyal on Trade Deal Live : భారత్ అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంపై ఆ శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ న్యూ దిల్లీలో మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. ఇరు దేశాల మధ్య కుదిరిన ఒప్పందంతో భారత్​కే ఎక్కువ ప్రయోజనమని తెలిపారు. చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలకు ఈ ఒప్పందంతో ఎంతో మేలు జరుగుతుందని ప్రకటించారు. ట్రేడ్​ డీల్​ జరిగిన ఈరోజును స్వర్ణ అక్షరాలతో రాసుకోవాలని అభిప్రాయపడ్డారు. డీల్ ప్రకారం అమెరికా ఇప్పటి వరకు విధించిన 50 శాతం సుంకాలను 18 శాతానికి తగ్గించింది. వస్త్రాలు, లెదర్, పాదరక్షలు వంటి ఉత్పత్తులు ఎగుమతులు అగ్రరాజ్యానికి పెరగనున్నాయి. అమెరికా నుంచి దిగుమతి అయ్యే వ్యవసాయ, పాల ఉత్పత్తులతో మన పరిశ్రమకు ఎలాంటి సమస్య రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లు పీయూష్ గోయల్ వివరించారు. ఉక్కు, అల్యూమినియం, రాగిపై గతంలో విధించిన పన్నులను అమెరికా తగ్గించినట్లు తెలిపారు. దిల్లీలో జరుగుతున్న ఈ మీడియా సమావేశాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షిద్దాం. 

Last Updated : February 7, 2026 at 3:07 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PIYUSH GOYAL ON INDIA US TRADE DEAL
PIYUSH GOYAL ON TRADE DEAL LIVE
PIYUSH GOEL LIVE
కేంద్రమంత్రి పీయూష్ గోయల్
UNION MINISTER PIYUSH GOYAL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

CM Chandrababu Laid Foundation Stone for 'Quantum Valley' Building LIVE

LIVE: ‘క్వాంటమ్ వ్యాలీ' భవనానికి సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 7, 2026 at 3:15 PM IST
CM Chandrababu LIVE From Kurnool

LIVE: కర్నూలు జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు - పట్టాదారు పాస్‌పుస్తకాల పంపిణీ- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 6, 2026 at 12:46 PM IST
Rajya Sabha LIVE

LIVE: రాజ్యసభ సమావేశాలు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 6, 2026 at 11:05 AM IST
PM Modi Pariksha Pe Charcha 2026 Live

LIVE: ప్రధాని మోదీ పరీక్షా పే చర్చ కార్యక్రమం- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 6, 2026 at 11:01 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.