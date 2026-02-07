LIVE : భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంపై కేంద్రమంత్రి పీయూష్ గోయల్ ప్రెస్మీట్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - UNION MINISTER PIYUSH GOYAL
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 7, 2026 at 2:22 PM IST|
Updated : February 7, 2026 at 3:07 PM IST
Piyush Goyal on Trade Deal Live : భారత్ అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంపై ఆ శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ న్యూ దిల్లీలో మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. ఇరు దేశాల మధ్య కుదిరిన ఒప్పందంతో భారత్కే ఎక్కువ ప్రయోజనమని తెలిపారు. చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలకు ఈ ఒప్పందంతో ఎంతో మేలు జరుగుతుందని ప్రకటించారు. ట్రేడ్ డీల్ జరిగిన ఈరోజును స్వర్ణ అక్షరాలతో రాసుకోవాలని అభిప్రాయపడ్డారు. డీల్ ప్రకారం అమెరికా ఇప్పటి వరకు విధించిన 50 శాతం సుంకాలను 18 శాతానికి తగ్గించింది. వస్త్రాలు, లెదర్, పాదరక్షలు వంటి ఉత్పత్తులు ఎగుమతులు అగ్రరాజ్యానికి పెరగనున్నాయి. అమెరికా నుంచి దిగుమతి అయ్యే వ్యవసాయ, పాల ఉత్పత్తులతో మన పరిశ్రమకు ఎలాంటి సమస్య రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లు పీయూష్ గోయల్ వివరించారు. ఉక్కు, అల్యూమినియం, రాగిపై గతంలో విధించిన పన్నులను అమెరికా తగ్గించినట్లు తెలిపారు. దిల్లీలో జరుగుతున్న ఈ మీడియా సమావేశాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షిద్దాం.
Piyush Goyal on Trade Deal Live : భారత్ అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంపై ఆ శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ న్యూ దిల్లీలో మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. ఇరు దేశాల మధ్య కుదిరిన ఒప్పందంతో భారత్కే ఎక్కువ ప్రయోజనమని తెలిపారు. చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలకు ఈ ఒప్పందంతో ఎంతో మేలు జరుగుతుందని ప్రకటించారు. ట్రేడ్ డీల్ జరిగిన ఈరోజును స్వర్ణ అక్షరాలతో రాసుకోవాలని అభిప్రాయపడ్డారు. డీల్ ప్రకారం అమెరికా ఇప్పటి వరకు విధించిన 50 శాతం సుంకాలను 18 శాతానికి తగ్గించింది. వస్త్రాలు, లెదర్, పాదరక్షలు వంటి ఉత్పత్తులు ఎగుమతులు అగ్రరాజ్యానికి పెరగనున్నాయి. అమెరికా నుంచి దిగుమతి అయ్యే వ్యవసాయ, పాల ఉత్పత్తులతో మన పరిశ్రమకు ఎలాంటి సమస్య రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లు పీయూష్ గోయల్ వివరించారు. ఉక్కు, అల్యూమినియం, రాగిపై గతంలో విధించిన పన్నులను అమెరికా తగ్గించినట్లు తెలిపారు. దిల్లీలో జరుగుతున్న ఈ మీడియా సమావేశాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షిద్దాం.