LIVE : అమరావతిలో బ్యాంకులు - బీమా సంస్థల ప్రధాన కార్యాలయాలు శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - NIRMALASITHARAMAN IN AMARAVATI LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2025 at 10:07 AM IST
Nirmala Sitharaman Lays Foundation Stone For Bank Buildings in Amaravati LIVE : అమరావతిలో వివిధ బ్యాంకులు, బీమా సంస్థల ప్రధాన కార్యాలయాలకు నిర్మలా సీతారామన్ శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కేంద్రమంత్రి నిర్మలాసీతారామన్ అమరావతిలో పర్యటిస్తున్నారు. రాజధాని అమరావతిలో బ్యాంక్ భవనాలకు శంకుస్థాపన చేశారు. ఇప్పటికే పలు బ్యాంకులకు సీఆర్డీయే భూకేటాయింపులు చేసింది. ఈ సందర్భంగా సీఆర్డీయే ప్రధాన కార్యాలయం వద్ద నిర్వహించనున్న సభకు నిర్మలా సీతారామన్ హాజరయ్యారు. ఆమె వెంట కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని, సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్య్ణ్ సహా పలువురు నేతలు ఈ సభకు హాజరయ్యారు. సీఎం చంద్రబాబు గురువారం ఉండవల్లిలోని తన నివాసంలో కేంద్రమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్కు విందు ఇచ్చారు. ఆమెకు చంద్రబాబు, ఆయన సతీమణి భువనేశ్వరి, లోకేశ్ సతీమణి బ్రాహ్మణి స్వాగతం పలికారు. ప్రస్తుతం రాజధాని అమరావతిలో సీఆర్డీఏ కార్యాలయంలో కేంద్రమంత్రి నిర్మలాసీతారామన్ బ్యాంక్, బీమా సంస్థల ప్రధాన కార్యాలయ భవనాలకు శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షించండి.
