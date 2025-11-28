ETV Bharat / Videos

LIVE : అమరావతిలో బ్యాంకులు - బీమా సంస్థల ప్రధాన కార్యాలయాలు శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - NIRMALASITHARAMAN IN AMARAVATI LIVE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 10:07 AM IST

Nirmala Sitharaman Lays Foundation Stone For Bank Buildings in Amaravati LIVE : అమరావతిలో వివిధ బ్యాంకులు, బీమా సంస్థల ప్రధాన కార్యాలయాలకు నిర్మలా సీతారామన్‌ శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కేంద్రమంత్రి నిర్మలాసీతారామన్‌ అమరావతిలో పర్యటిస్తున్నారు. రాజధాని అమరావతిలో బ్యాంక్‌ భవనాలకు శంకుస్థాపన చేశారు. ఇప్పటికే పలు బ్యాంకులకు సీఆర్డీయే భూకేటాయింపులు చేసింది. ఈ సందర్భంగా సీఆర్డీయే ప్రధాన కార్యాలయం వద్ద నిర్వహించనున్న సభకు నిర్మలా సీతారామన్‌ హాజరయ్యారు. ఆమె వెంట కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని, సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్​కల్య్​ణ్​ సహా పలువురు నేతలు ఈ సభకు హాజరయ్యారు. సీఎం చంద్రబాబు గురువారం ఉండవల్లిలోని తన నివాసంలో కేంద్రమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌కు విందు ఇచ్చారు. ఆమెకు చంద్రబాబు, ఆయన సతీమణి భువనేశ్వరి, లోకేశ్‌ సతీమణి బ్రాహ్మణి స్వాగతం పలికారు. ప్రస్తుతం రాజధాని అమరావతిలో సీఆర్​డీఏ కార్యాలయంలో కేంద్రమంత్రి నిర్మలాసీతారామన్​ బ్యాంక్‌, బీమా సంస్థల ప్రధాన కార్యాలయ భవనాలకు శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షించండి.

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

