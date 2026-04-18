ETV Bharat / Videos

LIVE : దిల్లీలో కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం - UNION MINISTER KISHAN REDDY LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Union Minister Kishan Reddy (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 18, 2026 at 4:11 PM IST

|

Updated : April 18, 2026 at 4:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Union Minister kishan Reddy Live : మహిళా బిల్లుపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దిల్లీలో కిషన్ రెడ్డి మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు.  మహిళా బిల్లు పేరుతో డీలిమిటేషన్ బిల్లు తీసుకువచ్చిందని తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దిల్లీలో ముఖ్యమంత్రి మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. మహిళా బిల్లు వీగిపోవడం బీజేపీ విధానాల ఓటమిగా భావించాలని, మహిళా బిల్లు వీగిపోవడంతో ప్రతిపక్షాలపై అసత్యప్రచారం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మహిళలకు కాంగ్రెస్‌ పార్టీ చాలా చేసిందని, మహిళా బిల్లుపై ప్రధాని మోదీకి నిజాయితీ లేదని సీఎం తెలిపారు. నిజాయితీగా మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లు తీసుకువస్తే పార్లమెంట్‌లో అందరూ మద్దతు తెలిపేవారని అన్నారు. మహిళా బిల్లు పేరుతో డీలిమిటేషన్ బిల్లు తీసుకువచ్చి దక్షిణాదికి అన్యాయం చేసేవారని తెలిపారు. ప్రధాని మోదీ ఉత్తర, దక్షిణ భారతదేశం మధ్య అంతరాలు పెట్టే విధానాన్ని విరమించుకోవాలని హితువు పలికారు. మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లుపై తమకు చిత్తశుద్ధి ఉందని, కేంద్రానికి ఆర్థిక వనరులు దక్షిణాది నుంచి అందుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. 

Last Updated : April 18, 2026 at 4:47 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

KISHAN REDDY LIVE
కిషన్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం
KISHAN REDDY ON DELIMITATION BILL
UNION MINISTER KISHAN REDDY LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.