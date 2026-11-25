LIVE : హైదరాబాద్లో కిషన్రెడ్డి పాదయాత్ర - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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Published : November 25, 2026 at 10:28 AM IST
నశాముక్త్ భారత్ కార్యక్రమంలో భాగంగా కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి అంబర్పేటలో పాదయాత్ర చేపట్టారు. పెద్ద ఎత్తున యువత బీజేపీ శ్రేణులతో కలిసి పాదయాత్ర కొనసాగిస్తున్నారు. డ్రగ్స్ ఫ్రీ హైదరాబాద్, డ్రగ్స్ ఫ్రీ ఇండియా లక్ష్యంగా ఈ పాదయాత్ర చేస్తున్నట్లు కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు. నేడు నుంచి అంబర్పేట్ నుంచి జూబ్లీహిల్స్, ఫిల్మ్ నగర్ వరకు పాదయాత్రలో కొనసాగనుంది. ఇవాళ, రేపు, శుక్రవారం 'హైదరాబాద్ వాక్ ఫర్ నషాముక్త్ భారత్' పేరిట పాదయాత్ర చేపట్టారు. కిషన్రెడ్డి డ్రగ్స్కు వ్యతిరేకంగా అవగాహన కల్పించడమే పాదయాత్ర ఉద్దేశమన్నారు. ఇవాళ ఉదయం 9 గంటలకు అంబర్పేట్ మహంకాళి ఆలయం నుంచి పాదయాత్ర ప్రారంభమైంది. పాదయాత్రలో రామచందర్రావు, లక్ష్మణ్, దత్తాత్రేయ సినీ హీరో వెంకటేశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అంబర్పేట్ నుంచి ముషీరాబాద్ వరకు తొలిరోజు పాదయాత్ర చేపట్టారు. ఉస్మానియా వర్సిటీ, ఆర్ట్స్ కాలేజ్, ఇఫ్లూ మీదుగా సాగనున్న డ్రగ్స్ వ్యతిరేక పాదయాత్ర సాగుతోంది. విద్యార్థులు, యువతలో డ్రగ్స్ దుష్ప్రభావాలపై అవగాహన కల్పించడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా ఈ పాదయాత్ర కొనసాగుతోంది. ఈరోజు గాంధీ ఆస్పత్రి మీదుగా ముషీరాబాద్ చేరుకుంటారు. కశిశ్ ఫంక్షన్ హాల్ వద్ద తొలిరోజు పాదయాత్ర ముగించుకుని అక్కడే బస చేస్తారు. కిషన్రెడ్డి చేపట్టిన ఈ పాదయాత్ర కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షిద్దాం.
నశాముక్త్ భారత్ కార్యక్రమంలో భాగంగా కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి అంబర్పేటలో పాదయాత్ర చేపట్టారు. పెద్ద ఎత్తున యువత బీజేపీ శ్రేణులతో కలిసి పాదయాత్ర కొనసాగిస్తున్నారు. డ్రగ్స్ ఫ్రీ హైదరాబాద్, డ్రగ్స్ ఫ్రీ ఇండియా లక్ష్యంగా ఈ పాదయాత్ర చేస్తున్నట్లు కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు. నేడు నుంచి అంబర్పేట్ నుంచి జూబ్లీహిల్స్, ఫిల్మ్ నగర్ వరకు పాదయాత్రలో కొనసాగనుంది. ఇవాళ, రేపు, శుక్రవారం 'హైదరాబాద్ వాక్ ఫర్ నషాముక్త్ భారత్' పేరిట పాదయాత్ర చేపట్టారు. కిషన్రెడ్డి డ్రగ్స్కు వ్యతిరేకంగా అవగాహన కల్పించడమే పాదయాత్ర ఉద్దేశమన్నారు. ఇవాళ ఉదయం 9 గంటలకు అంబర్పేట్ మహంకాళి ఆలయం నుంచి పాదయాత్ర ప్రారంభమైంది. పాదయాత్రలో రామచందర్రావు, లక్ష్మణ్, దత్తాత్రేయ సినీ హీరో వెంకటేశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అంబర్పేట్ నుంచి ముషీరాబాద్ వరకు తొలిరోజు పాదయాత్ర చేపట్టారు. ఉస్మానియా వర్సిటీ, ఆర్ట్స్ కాలేజ్, ఇఫ్లూ మీదుగా సాగనున్న డ్రగ్స్ వ్యతిరేక పాదయాత్ర సాగుతోంది. విద్యార్థులు, యువతలో డ్రగ్స్ దుష్ప్రభావాలపై అవగాహన కల్పించడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా ఈ పాదయాత్ర కొనసాగుతోంది. ఈరోజు గాంధీ ఆస్పత్రి మీదుగా ముషీరాబాద్ చేరుకుంటారు. కశిశ్ ఫంక్షన్ హాల్ వద్ద తొలిరోజు పాదయాత్ర ముగించుకుని అక్కడే బస చేస్తారు. కిషన్రెడ్డి చేపట్టిన ఈ పాదయాత్ర కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షిద్దాం.