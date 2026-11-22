ప్రభాస్ను కలిసిన కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి - మత్తుపదార్థాల నిర్మూలనకు మద్దతు
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Published : November 22, 2026 at 9:57 PM IST
యువత భవిష్యత్తును నాశనం చేస్తున్న మత్తుపదార్థాల మహమ్మారిని అరికట్టేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నషా ముక్త్ భారత్ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి కిషన్రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 25, 26, 27 తేదీల్లో హైదరాబాద్లో నషా ముక్త్ భారత్ యాత్ర నిర్వహించనున్నారు. ఇందుకోసం ఆయన గత వారం నుంచి తెలుగు సినీ అగ్ర నటులను కలుస్తూ తమ మద్దతు కోరుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కిషన్ రెడ్డి తాజాగా పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ను ఆదివారం కలిశారు. ఈ యాత్రలో తన వంతు భాగస్వామ్యం అందించాలని ప్రభాస్ను కోరారు. ఇంతకు ముందు మెగాస్టార్ చిరంజీవి, నాగార్జునను కూడా కిషన్ రెడ్డి కలిశారు. ప్రధాని మోదీ నషా ముక్త్ యువా ఫర్ వికసిత్ భారత్ పిలుపు మేరకు, 2029 నాటికి డ్రగ్స్ రహిత భారతదేశాన్ని నిర్మించాలన్న సంకల్పంతో ఈ యాత్ర చేపడుతున్నారు. ఈ మేరకు రానున్న 100 ఆదివారాల్లో పాఠశాలలు, కళాశాల్లలో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు.
2029 నాటికి దేశాన్ని డ్రగ్స్ రహిత దేశంగా మార్చాలి : కేంద్ర మంత్రి కిషన్రెడ్డి
హైదరాబాద్లో 'నషా ముక్త్ భారత్ యాత్ర' - సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించిన నాగార్జున
యువత భవిష్యత్తును నాశనం చేస్తున్న మత్తుపదార్థాల మహమ్మారిని అరికట్టేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నషా ముక్త్ భారత్ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి కిషన్రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 25, 26, 27 తేదీల్లో హైదరాబాద్లో నషా ముక్త్ భారత్ యాత్ర నిర్వహించనున్నారు. ఇందుకోసం ఆయన గత వారం నుంచి తెలుగు సినీ అగ్ర నటులను కలుస్తూ తమ మద్దతు కోరుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కిషన్ రెడ్డి తాజాగా పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ను ఆదివారం కలిశారు. ఈ యాత్రలో తన వంతు భాగస్వామ్యం అందించాలని ప్రభాస్ను కోరారు. ఇంతకు ముందు మెగాస్టార్ చిరంజీవి, నాగార్జునను కూడా కిషన్ రెడ్డి కలిశారు. ప్రధాని మోదీ నషా ముక్త్ యువా ఫర్ వికసిత్ భారత్ పిలుపు మేరకు, 2029 నాటికి డ్రగ్స్ రహిత భారతదేశాన్ని నిర్మించాలన్న సంకల్పంతో ఈ యాత్ర చేపడుతున్నారు. ఈ మేరకు రానున్న 100 ఆదివారాల్లో పాఠశాలలు, కళాశాల్లలో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు.
2029 నాటికి దేశాన్ని డ్రగ్స్ రహిత దేశంగా మార్చాలి : కేంద్ర మంత్రి కిషన్రెడ్డి
హైదరాబాద్లో 'నషా ముక్త్ భారత్ యాత్ర' - సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించిన నాగార్జున