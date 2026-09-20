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అధికారం మీదే కదా, ప్రభుత్వ భూములుంటే స్వాధీనం చేసుకోండి : బండి సంజయ్

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మీడియాతో మాట్లాడుతున్న కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 20, 2026 at 3:31 PM IST

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Bandi Sanjay Comments on Congress Leaders : కాంగ్రెస్ నేతల ఫామ్​హౌస్​ల​ సందర్శన పెద్ద జోక్ అని కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ అన్నారు. ఎవరు పడితే వాళ్లు వెళ్లి సందర్శించడానికి అవేమైనా టూరిజం కేంద్రాలా అని ఎద్దేవా చేశారు. కరీంనగర్ కార్పొరేషన్​లో ట్రైసైకిళ్ల ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. ప్రైవేట్ భూములను సందర్శించడానికి కాంగ్రెస్ నాయకులకు అధికారం ఎక్కడిదని బండి సంజయ్ ప్రశ్నించారు. అధికారం కాంగ్రెస్ చేతుల్లోనే ఉందని, ఫామ్​హౌస్​లో ప్రభుత్వ భూములు ఉంటే అధికారులను పంపి స్వాధీనం చేసుకోవచ్చు కదా అని వ్యాఖ్యానించారు. అన్ని ఆధారాలతో మాట్లాడుతున్నానన్న సీఎం వాటిని బైట పెట్టాలని బండి సంజయ్ డిమాండ్ చేశారు. 22ఏతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారన్నారు. గత బీఆర్ఎస్, ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ పాలకులు 22ఏను తమకు అనుకూలంగా వాడుకున్నారని విమర్శించారు. 22ఏ సమస్యను పరిష్కరించకపోతే తదుపరి కార్యాచరణ చేపడతామని హెచ్చరించారు. అవసరమైతే న్యాయపరమైన పోరాటం చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. 

Bandi Sanjay Comments on Congress Leaders : కాంగ్రెస్ నేతల ఫామ్​హౌస్​ల​ సందర్శన పెద్ద జోక్ అని కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ అన్నారు. ఎవరు పడితే వాళ్లు వెళ్లి సందర్శించడానికి అవేమైనా టూరిజం కేంద్రాలా అని ఎద్దేవా చేశారు. కరీంనగర్ కార్పొరేషన్​లో ట్రైసైకిళ్ల ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. ప్రైవేట్ భూములను సందర్శించడానికి కాంగ్రెస్ నాయకులకు అధికారం ఎక్కడిదని బండి సంజయ్ ప్రశ్నించారు. అధికారం కాంగ్రెస్ చేతుల్లోనే ఉందని, ఫామ్​హౌస్​లో ప్రభుత్వ భూములు ఉంటే అధికారులను పంపి స్వాధీనం చేసుకోవచ్చు కదా అని వ్యాఖ్యానించారు. అన్ని ఆధారాలతో మాట్లాడుతున్నానన్న సీఎం వాటిని బైట పెట్టాలని బండి సంజయ్ డిమాండ్ చేశారు. 22ఏతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారన్నారు. గత బీఆర్ఎస్, ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ పాలకులు 22ఏను తమకు అనుకూలంగా వాడుకున్నారని విమర్శించారు. 22ఏ సమస్యను పరిష్కరించకపోతే తదుపరి కార్యాచరణ చేపడతామని హెచ్చరించారు. అవసరమైతే న్యాయపరమైన పోరాటం చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. 

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BANDI SANJAY COMMENTS ON CONGRESS
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BANDI ON CONGRESS LEADERS
కాంగ్రెస్ నేతలపై బండి సంజయ్
BANDI SANJAY COMMENTS ON CONGRESS

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