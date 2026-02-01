ETV Bharat / Videos

LIVE: లోక్‌సభలో బడ్జెట్‌ ప్రవేశపెట్టిన నిర్మలా సీతారామన్‌​ - ప్రత్యక్షప్రసారం - UNION BUDGET 2026 TODAY LIVE

UNION BUDGET 2026 Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 11:01 AM IST

UNION BUDGET 2026 Live : వికసిత భారత్‌ దిశగా అడుగులేస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన బడ్జెట్​ను పార్లమెంటులో ప్రవేశపెడుతున్నారు. స్వాతంత్య్ర భారతావని చరిత్రలో తొలిసారి కేంద్ర బడ్జెట్‌ ఆదివారం రోజున ప్రవేశపెట్టారు. వరుసగా తొమ్మిదోసారి బడ్జెట్‌ ప్రవేశపెడుతున్న తొలి ఆర్థిక మంత్రిగా నిర్మలా సీతారామన్ రికార్డు సృష్టించారు. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒడిదొడుకులు నెలకొన్న వేళ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయడం సహా ద్రవ్య క్రమశిక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది. ప్రధాని మోదీ నిర్దేశించిన వికసిత్ భారత్‌ లక్ష్య సాధన దిశలో సంస్కరణల పథాన్ని కొనసాగిస్తారనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. వృద్ధిరేటు, ఆత్మనిర్భర భారత్‌పై ప్రత్యేక దృష్టిసారించనున్న ఆర్థిక మంత్రి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అనిశ్చిత పరిస్థితులు నెలకొన్న వేళ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను కాపాడేందుకు కీలక ప్రతిపాదనలు చేస్తారని తెలుస్తోంది. ఏ రంగానికి ఎంత కేటాయింపులు జరిపారు? మూలధన వ్యయం, పన్ను రాబడి, పన్నేతర ఆదాయం తదితర వివరాలు వెల్లడిస్తున్నారు. కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మలాసీతారామని బడ్జెట్​ను ప్రవేశపెడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

