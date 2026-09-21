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తప్పుడు ప్రచారంతో మా భవిష్యత్తుతో ఆడుకోవద్దు: నిరుద్యోగ వెటర్నరీ వైద్యులు

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తప్పుడు ప్రచారం చేసి నిరుద్యోగుల భవిష్యత్తుతో రాజకీయాలు చేయొద్దు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 8:58 PM IST

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Veterinary Doctors At Tadepalle Palace : పశువైద్య నియామకాలకు సంబంధించి తప్పుడు ప్రచారంతో ఉద్యోగార్థుల భవిష్యత్తును రాజకీయం చేయవద్దని కోరుతూ, నిరుద్యోగ పశువైద్యులు జగన్ నివాసమైన తాడేపల్లి ప్యాలెస్‌ను ముట్టడించారు. జాబ్ క్యాలెండర్‌లో పేర్కొన్న పశువైద్య పోస్టుల నియామక ప్రక్రియకు సంబంధించి 'సాక్షి' పత్రికలో వచ్చిన కథనాలను ఖండిస్తూ వారు ప్యాలెస్ గేట్ల బయట నిరసన చేపట్టారు. రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి 100 మందికి పైగా పశువైద్యులు ఇందులో పాల్గొన్నారు. వాస్తవాలు తెలుసుకోకుండా నియామక ప్రక్రియపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేయడం తగదని వారు స్పష్టం చేశారు. అర్హులైన అభ్యర్థులకు అవకాశాలు కల్పించేందుకు ఖాళీ పోస్టులను చట్టబద్ధంగా, పారదర్శకంగా భర్తీ చేయాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. నియామక ప్రక్రియ చుట్టూ అల్లుకున్న తప్పుదోవ పట్టించే ప్రచారానికి స్వస్తి పలకాలని వారు పిలుపునిచ్చారు. తప్పుడు ప్రచారాన్ని నిరసిస్తూ, వైద్యులు జగన్ నివాసం ముందు పత్రిక ప్రతులను దహనం చేసి, నినాదాలు చేస్తూ నిరసన ప్రకటించారు.

Veterinary Doctors At Tadepalle Palace : పశువైద్య నియామకాలకు సంబంధించి తప్పుడు ప్రచారంతో ఉద్యోగార్థుల భవిష్యత్తును రాజకీయం చేయవద్దని కోరుతూ, నిరుద్యోగ పశువైద్యులు జగన్ నివాసమైన తాడేపల్లి ప్యాలెస్‌ను ముట్టడించారు. జాబ్ క్యాలెండర్‌లో పేర్కొన్న పశువైద్య పోస్టుల నియామక ప్రక్రియకు సంబంధించి 'సాక్షి' పత్రికలో వచ్చిన కథనాలను ఖండిస్తూ వారు ప్యాలెస్ గేట్ల బయట నిరసన చేపట్టారు. రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి 100 మందికి పైగా పశువైద్యులు ఇందులో పాల్గొన్నారు. వాస్తవాలు తెలుసుకోకుండా నియామక ప్రక్రియపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేయడం తగదని వారు స్పష్టం చేశారు. అర్హులైన అభ్యర్థులకు అవకాశాలు కల్పించేందుకు ఖాళీ పోస్టులను చట్టబద్ధంగా, పారదర్శకంగా భర్తీ చేయాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. నియామక ప్రక్రియ చుట్టూ అల్లుకున్న తప్పుదోవ పట్టించే ప్రచారానికి స్వస్తి పలకాలని వారు పిలుపునిచ్చారు. తప్పుడు ప్రచారాన్ని నిరసిస్తూ, వైద్యులు జగన్ నివాసం ముందు పత్రిక ప్రతులను దహనం చేసి, నినాదాలు చేస్తూ నిరసన ప్రకటించారు.

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TAGGED:

VETERINARY DOCTORS ON JOB
JOB CALENDER FOR VETERINARY DOCTORS
నిరుద్యోగుల భవిష్యత్తుతో రాజకీయాలు
JOBLESS VETERINARY DOCTORS
VETERINARY DOCTORS AT TADEPALLE

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