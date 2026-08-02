LIVE : సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి బోనాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - UJJAINI MAHANKALI BONALU 2026 LIVE
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Published : August 2, 2026 at 6:51 AM IST
Ujjaini Mahankali Bonalu 2026 Live : సికింద్రాబాద్లో లష్కర్ బోనాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారికి ఆలయ పూజారులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అమ్మవారికి ప్రభుత్వం తరఫున పట్టువస్త్రాలు, బంగారు బోనంను మంత్రి పొన్న ప్రభాకర్ సమర్పించారు. రాష్ట్ర ప్రజలపై అమ్మవారి కరుణాకటాక్షాలు ఉండాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. సమృద్దిగా వర్షాలు పడాలని వేడుకున్నానని వివరించారు. భక్తులకు మహంకాళి అమ్మవారు దేదీప్యమానంగా దర్శనం ఇస్తున్నారు. తెల్లవారు జాము నుంచే అమ్మావారికి మహిళలు బోనాలు సమర్పిస్తున్నారు. భక్తులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆరు క్యూలైన్లు ఏర్పాటు చేశారు. బోనంతో వచ్చే వారికి ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు. ఆలయ పరిసర ప్రాంతాల్లో 2,500 పోలీసులతో భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. 500 మంది ప్రత్యేక వాలంటీర్లు సేవలందిస్తున్నారు. బోనాల సందర్భంగా నగరంలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమలు చేస్తున్నారు. సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని అమ్మవారిని భక్తులు విశేషంగా దర్శించుకుంటున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
Ujjaini Mahankali Bonalu 2026 Live : సికింద్రాబాద్లో లష్కర్ బోనాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారికి ఆలయ పూజారులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అమ్మవారికి ప్రభుత్వం తరఫున పట్టువస్త్రాలు, బంగారు బోనంను మంత్రి పొన్న ప్రభాకర్ సమర్పించారు. రాష్ట్ర ప్రజలపై అమ్మవారి కరుణాకటాక్షాలు ఉండాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. సమృద్దిగా వర్షాలు పడాలని వేడుకున్నానని వివరించారు. భక్తులకు మహంకాళి అమ్మవారు దేదీప్యమానంగా దర్శనం ఇస్తున్నారు. తెల్లవారు జాము నుంచే అమ్మావారికి మహిళలు బోనాలు సమర్పిస్తున్నారు. భక్తులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆరు క్యూలైన్లు ఏర్పాటు చేశారు. బోనంతో వచ్చే వారికి ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు. ఆలయ పరిసర ప్రాంతాల్లో 2,500 పోలీసులతో భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. 500 మంది ప్రత్యేక వాలంటీర్లు సేవలందిస్తున్నారు. బోనాల సందర్భంగా నగరంలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమలు చేస్తున్నారు. సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని అమ్మవారిని భక్తులు విశేషంగా దర్శించుకుంటున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.