వింత ఆచారాలు - చౌడేశ్వరిదేవి దేవాలయం చుట్టూ బురదలో ఎద్దుల బండ్లు, గాడిదలతో ఊరేగింపు - DONKEY FESTIVAL CHOWDESHWARI TEMPLE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 1:53 PM IST

Ugadi Celebrations in Kurnool Donkey's Festival in Chowdeshwari Temple: తెలుగు సంవత్సరాది ఉగాది సందర్భంగా పండుగ మరుసటి రోజున కొన్ని గ్రామాల ప్రజలు ఆచరించే వింత ఆచారాలు ఈసారీ రక్తి కట్టించాయి. ఆయా గ్రామాల ప్రజలు అనాదిగా పాటిస్తూ వస్తున్న వింత ఆచారాలను కొనసాగిస్తూ ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. కర్నూలు జిల్లా కల్లూరులో ఉగాది ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. చౌడేశ్వరిదేవి దేవాలయం చుట్టూ బురదలో ఎద్దుల బండ్లు తిప్పారు. రజకులు గాడిదలతో ఊరేగింపుగా వచ్చి దేవాలయం చుట్టూ ప్రదర్శనలు చేశారు. ఈ ఉత్సవాలను తిలకించేందుకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఉగాది పండుగ సందర్భంగా ఆలయం చుట్టూ బురద నీరు ఏర్పాటు చేసి వాటిలో ఎద్దులు, గాడిద బండ్లను ఊరేగించడం ఇక్కడి ప్రత్యేక సంప్రదాయం. కర్నూలుతో పాటు పరిసర ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భారీగా భక్తులు వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు. బురదలో ఎడ్లబండ్లు, గాడిదలతో ఊరేగింపులను ఆసక్తిగా తిలకించారు. 

