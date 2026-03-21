LIVE : నార్వే తెలుగు సంఘం ఉగాది వేడుకలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - NORWAY TELUGU ASSOCIATION

Norway Telugu Association Ugadi Celebrations Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 21, 2026 at 8:01 PM IST

Ugadi Celebrations at Asker Kommune City in Norway Live : నార్వేలో ఉగాది వేడుకలు వైభవంగా ప్రారంభం అయ్యాయి. ఆస్కర్ కొమ్నీ సిటీలో నార్వే తెలుగు అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. ఈ కార్యక్రమానికి నార్వేలో ఉన్న భారత రాయబారి గ్లోరియా గాంగ్టే ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఆస్కర్ సిటీ మేయర్ లేన్ కొన్​రాడీ కూడా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ వేడుకలకు స్థానిక తెలుగువారు తమ కుటుంబసభ్యులతో హాజరయ్యారు. తెలుగు వారే కాకుండా భారతీయులు కూడా భారీగా హాజరయ్యారు. తెలుగు సంవత్సర వేడుకలను ఇలా అందరితో కలిసి నిర్వహించుకోవడం ఆనందంగా ఉందని అన్నారు. పుట్టిన ప్రాంతానికి దూరంగా ఉన్నా, మన సంప్రదాయాలు, ఆచారాలను మర్చిపోకుండా ఉండేందుకు ఇలాంటి వేడుకలను నిర్వహిస్తున్నట్లు నార్వే తెలుగు అసోసియేషన్ తెలిపింది. ఈ కార్యక్రమంలో మహిళలు, చిన్నారులు సంప్రదాయ, భారతీయ పాటలకు నృత్యాలతో అలరించారు. ఆస్కర్ సిటీలో జరుగుతున్న ఈ వేడుకలను లైవ్​లో చూద్దాం. 

