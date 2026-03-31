పోలీసుల ముందే బైక్‌ స్టంట్స్‌తో రెచ్చిపోయిన యువకులు - హెచ్చరించిన డీసీపీ - DANGEROUS MOTORBIKE STUNTS IN HYD

పోలీసుల ముందే బైక్‌ స్టంట్స్‌తో రెచ్చిపోయిన యువకులు - హెచ్చరించిన డీసీపీ (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 31, 2026 at 2:39 PM IST

1 Min Read
Two Youths Performing Dangerous Motorbike Stunts : హైదరాబాద్ అత్తాపూర్ ప్రాంతంలో ఇటీవల జరిగిన ఒక సంఘటన ప్రజల్లో ఆందోళన కలిగించింది. ఇద్దరు యువకులు పోలీసుల సమక్షంలోనే ప్రధానరహదారిలో బైక్‌పై ప్రమాదకర స్టంట్‌లు చేస్తూ నిర్లక్ష్యంగా ప్రవర్తించారు. ముఖ్యంగా, పోలీస్ వాహనం ముందే బైక్ ఫ్రంట్ టైర్ ఎత్తి వీలింగ్ చేయడం వంటి చర్యలు వారి ప్రాణాలకు మాత్రమే కాకుండా ఇతరుల భద్రతకు కూడా ముప్పుగా మారాయి. ఈ సంఘటనను మరో వ్యక్తి వీడియోగా చిత్రీకరించడం పరిస్థితిని మరింత గంభీరంగా మార్చింది. పోలీసులు వెంటనే స్పందించి యువకులను వెంటాడి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం డీసీపీ సమక్షంలో కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించి వారిని హెచ్చరించారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూడాలని తెలిపారు. అయితే, ఇలాంటి ప్రమాదకర చర్యలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రచారం కావడం యువతపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ఈ సంఘటన యువతలో బాధ్యతా భావం పెంపొందించాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తు చేస్తోంది. రోడ్డు భద్రతా నిబంధనలు ప్రతి ఒక్కరూ పాటించాల్సిన బాధ్యత. తాత్కాలిక వినోదం కోసం ప్రాణాలను పణంగా పెట్టడం సరైంది కాదని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

Two Youths Performing Dangerous Motorbike Stunts : హైదరాబాద్ అత్తాపూర్ ప్రాంతంలో ఇటీవల జరిగిన ఒక సంఘటన ప్రజల్లో ఆందోళన కలిగించింది. ఇద్దరు యువకులు పోలీసుల సమక్షంలోనే ప్రధానరహదారిలో బైక్‌పై ప్రమాదకర స్టంట్‌లు చేస్తూ నిర్లక్ష్యంగా ప్రవర్తించారు. ముఖ్యంగా, పోలీస్ వాహనం ముందే బైక్ ఫ్రంట్ టైర్ ఎత్తి వీలింగ్ చేయడం వంటి చర్యలు వారి ప్రాణాలకు మాత్రమే కాకుండా ఇతరుల భద్రతకు కూడా ముప్పుగా మారాయి. ఈ సంఘటనను మరో వ్యక్తి వీడియోగా చిత్రీకరించడం పరిస్థితిని మరింత గంభీరంగా మార్చింది. పోలీసులు వెంటనే స్పందించి యువకులను వెంటాడి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం డీసీపీ సమక్షంలో కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించి వారిని హెచ్చరించారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూడాలని తెలిపారు. అయితే, ఇలాంటి ప్రమాదకర చర్యలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రచారం కావడం యువతపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ఈ సంఘటన యువతలో బాధ్యతా భావం పెంపొందించాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తు చేస్తోంది. రోడ్డు భద్రతా నిబంధనలు ప్రతి ఒక్కరూ పాటించాల్సిన బాధ్యత. తాత్కాలిక వినోదం కోసం ప్రాణాలను పణంగా పెట్టడం సరైంది కాదని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

ETV Bharat Telangana Team

ఇలాంటి కథనాలు

Snake in Sangareddy

ఎగిరే పాము రోయ్ - పల్టీలు కొడుతూ పరార్ - ఇలాంటి పామును ఎప్పుడూ చూసుండరు!

March 29, 2026 at 5:24 PM IST
Sitarama Kalyanam In Dargah

దర్గాలో సీతారాముల కల్యాణం

March 27, 2026 at 5:17 PM IST
Sitarama Kalyanam Bhadrachalam

గోదావరి తీరం, మిథిలా మండపం, అభిజిత్ లఘ్నం

March 27, 2026 at 4:40 PM IST
Heavy Rain In Some Parts Of Hyderabad

హైదరాబాద్​లో వడగండ్ల వాన - మూడు రోజులు పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం

March 25, 2026 at 6:16 PM IST

