ట్విన్స్ సిస్టర్స్ని పెళ్లాడిన ట్విన్స్ బ్రదర్స్ - ఎక్కడంటే? - TWINS WEDDING IN TWINS DAY IN TG
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : February 23, 2026 at 5:08 PM IST
Twin Brothers Marry Twin Sisters : ట్విన్స్ డే రోజు ఓ పెళ్లి వేడుక అందరిని ఆకట్టుకుంది. సాధారణంగా పెళ్లి వేడకల్లో వధూవరుల జంట చూడముచ్చటగా ఉంటేనే బంధుమిత్రులు మురిసిపోతారు. అలాంటిది ఒకేలా ఉండే ఇద్దరు వరులు అచ్చం ఒకేలా ఉండే ఇద్దరు వధువులను పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ సందడే వేరు. వీరిద్దరూ అచ్చం ఒకే పోలికలతో ఉంటారు. కామారెడ్డిలో జిల్లా ఘన్పూర్ గ్రామానికి చెందిన దుంపటి విజయ్, వినయ్లు ఇద్దరూ ట్విన్ బ్రదర్స్. తాడ్వాయి మండలం దేమి కలాన్ గ్రామానికి చెందిన ట్విన్ సిస్టర్స్ కుమ్మరి కీర్తన, కీర్తీలను వివాహం చేసుకున్నారు. ఒకే పోలికలతో ఉన్న ఈ రెండు జంటలు, మూడు ముళ్ల బంధంతో ఒకటవ్వడం చూపరులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఒకే ముహూర్తానికి విజయ్-కీర్తన, వినయ్-కీర్తిలు పెళ్లి పీటల మీద కూర్చున్న దృశ్యం పెళ్లికి వచ్చిన వారందరినీ మంత్రముగ్ధులను చేసింది. అచ్చం ఒకేలా ఉన్న వధూవరులను చూసి గ్రామస్తులు సంబరపడిపోయారు. ఇద్దరు కవలలు, మరో ఇద్దరు కవలలను వివాహం చేసుకోవడం చాలా అరుదుగా జరుగుతాయని ఈ పెళ్లి ఘట్టాన్ని కళ్లారా చూడటం తమ అదృష్టమని స్థానికులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
Twin Brothers Marry Twin Sisters : ట్విన్స్ డే రోజు ఓ పెళ్లి వేడుక అందరిని ఆకట్టుకుంది. సాధారణంగా పెళ్లి వేడకల్లో వధూవరుల జంట చూడముచ్చటగా ఉంటేనే బంధుమిత్రులు మురిసిపోతారు. అలాంటిది ఒకేలా ఉండే ఇద్దరు వరులు అచ్చం ఒకేలా ఉండే ఇద్దరు వధువులను పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ సందడే వేరు. వీరిద్దరూ అచ్చం ఒకే పోలికలతో ఉంటారు. కామారెడ్డిలో జిల్లా ఘన్పూర్ గ్రామానికి చెందిన దుంపటి విజయ్, వినయ్లు ఇద్దరూ ట్విన్ బ్రదర్స్. తాడ్వాయి మండలం దేమి కలాన్ గ్రామానికి చెందిన ట్విన్ సిస్టర్స్ కుమ్మరి కీర్తన, కీర్తీలను వివాహం చేసుకున్నారు. ఒకే పోలికలతో ఉన్న ఈ రెండు జంటలు, మూడు ముళ్ల బంధంతో ఒకటవ్వడం చూపరులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఒకే ముహూర్తానికి విజయ్-కీర్తన, వినయ్-కీర్తిలు పెళ్లి పీటల మీద కూర్చున్న దృశ్యం పెళ్లికి వచ్చిన వారందరినీ మంత్రముగ్ధులను చేసింది. అచ్చం ఒకేలా ఉన్న వధూవరులను చూసి గ్రామస్తులు సంబరపడిపోయారు. ఇద్దరు కవలలు, మరో ఇద్దరు కవలలను వివాహం చేసుకోవడం చాలా అరుదుగా జరుగుతాయని ఈ పెళ్లి ఘట్టాన్ని కళ్లారా చూడటం తమ అదృష్టమని స్థానికులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.