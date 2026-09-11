ETV Bharat / Videos

కొవ్వూరు దగ్గర పట్టాలు తప్పిన గూడ్స్​ - గంటల కొద్ది ఆగిన రైళ్లు

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
గంటల కొద్ది ఆగిన రైళ్లు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 2:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

People Faced Difficulties While Two Trains Were Halted For Hours At Eluru District : శుక్రవారం నాడు ఏలూరు జిల్లా ఉంగుటూరు మండలంలో ఎక్స్‌ప్రెస్, ప్యాసింజర్ రైళ్లు గంటల తరబడి నిలిచిపోయాయి. తూర్పుగోదావరి, కొవ్వూరు స్టేషన్ వద్ద గూడ్స్ రైలు పట్టాలు తప్పింది. రైలు సేవలకు అంతరాయం కలిగింది. తూర్పు గోదావరి రైల్వే సిబ్బంది మరమ్మతులు చేపడుతున్నారు. దీనివల్ల, బెంగళూరు-రాధికాపూర్ వీక్లీ ఎక్స్‌ప్రెస్ (16223)ను చెబ్రోలు రైల్వే స్టేషన్‌లోనూ, విజయవాడ-రాజమహేంద్రవరం మెము ప్యాసింజర్ రైలు (67262)ను బడంపూడి రైల్వే స్టేషన్‌లోనూ నిలిపివేశారు. సుదీర్ఘ జాప్యం కారణంగా ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు, ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల పైనే వేచి ఉండాల్సి వచ్చింది. ఈ  అనుకోని ప్రమాదం కారణంగా వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సిన ప్రయాణికులు ఏమి చేయలేక అక్కడే స్టేషన్​లలో ఉంచాల్సి వచ్చింది. అంత సేపు టైన్లో కూర్చోలేక ప్రజలు ట్రైన్​ నుంచి కిందకు దిగి పట్టాలపై, ప్లాట్​ఫారంపై తిరుగుతూ కాలక్షేపం చేశారు. 

People Faced Difficulties While Two Trains Were Halted For Hours At Eluru District : శుక్రవారం నాడు ఏలూరు జిల్లా ఉంగుటూరు మండలంలో ఎక్స్‌ప్రెస్, ప్యాసింజర్ రైళ్లు గంటల తరబడి నిలిచిపోయాయి. తూర్పుగోదావరి, కొవ్వూరు స్టేషన్ వద్ద గూడ్స్ రైలు పట్టాలు తప్పింది. రైలు సేవలకు అంతరాయం కలిగింది. తూర్పు గోదావరి రైల్వే సిబ్బంది మరమ్మతులు చేపడుతున్నారు. దీనివల్ల, బెంగళూరు-రాధికాపూర్ వీక్లీ ఎక్స్‌ప్రెస్ (16223)ను చెబ్రోలు రైల్వే స్టేషన్‌లోనూ, విజయవాడ-రాజమహేంద్రవరం మెము ప్యాసింజర్ రైలు (67262)ను బడంపూడి రైల్వే స్టేషన్‌లోనూ నిలిపివేశారు. సుదీర్ఘ జాప్యం కారణంగా ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు, ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల పైనే వేచి ఉండాల్సి వచ్చింది. ఈ  అనుకోని ప్రమాదం కారణంగా వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సిన ప్రయాణికులు ఏమి చేయలేక అక్కడే స్టేషన్​లలో ఉంచాల్సి వచ్చింది. అంత సేపు టైన్లో కూర్చోలేక ప్రజలు ట్రైన్​ నుంచి కిందకు దిగి పట్టాలపై, ప్లాట్​ఫారంపై తిరుగుతూ కాలక్షేపం చేశారు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

గంటల తరబడి నిలిచిన రైళ్లు
TWO TRAINS AT ELURU DISTRICT
TWO TRAINS STOPPED AT STATIONS
PASSENGER AND EXPRESS TRAINS
TWO TRAINS HALTED

ఇలాంటి కథనాలు

63 feet Mahaganapathi statue in Krishna District

మంగినపూడి సముద్ర తీరాన 63 అడుగుల మహా గణనాథుడు - ఉత్సవాలకు శరవేగంగా ఏర్పాట్లు

September 10, 2026 at 6:17 PM IST
Seven Foot Of Ganesh Idol With The Use OF Areca Nuts

7 అడుగులు - 40 కిలోల వక్కలు - తిరుపతిలో ఆకట్టుకుంటున్న గణనాథుడు

September 10, 2026 at 4:48 PM IST
Car Catches Fire on Benz Circle in Vijayawada

టెస్ట్‌ డ్రైవ్‌ చేస్తుండగా ప్రమాదం - మంటల్లో కారు దగ్ధం

September 10, 2026 at 3:57 PM IST
Elephant Damaged Crop In Chittoor District

వెంగంవారిపల్లి వద్ద ఏనుగుల బీభత్సం - పంట నష్టం

September 10, 2026 at 3:10 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.