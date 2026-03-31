అక్కకు రూ.40 లక్షలు - చెల్లెకు రూ.34 లక్షలు - 'అమెజాన్'లో కవలలకు ఒకేసారి ఉద్యోగాలు - TWINS GOT JOB
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 2:28 PM IST
Twins Got Job With Good Package In Amazon : సాధారణంగా ఒకే ఇంట్లో ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే చదువు విషయంలో ఒకరిపై ఒకరికి పోటీ ఉండటం సహజం. కానీ, గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన ఈ కవలలు మాత్రం ఆ పోటీని పాజిటివ్గా తీసుకున్నారు. చిన్నప్పటి నుంచి ఒకేచోట కలిసి చదువుకున్న వీరు కెరీర్ విషయంలోనూ ఒకరికొకరు తోడుగా ఉంటూ పక్కా ప్రణాళికతో ప్రిపేర్ అయ్యారు. అద్భుతమైన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్తో ఇంటర్వ్యూర్లను మెప్పించి ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం 'అమెజాన్' సంస్థలో అక్కకి రూ.40 లక్షలు, చెల్లికి రూ. 34 లక్షల భారీ ప్యాకేజీతో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలను సొంతం చేసుకున్నారు. దీంతో వారి తల్లిదండ్రులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చదువులో వారు పడిన కష్టమే ఈ స్థాయికి చేరుకునేందుకు కారణం అంటూ అభినందనలు తెలుపుతున్నారు. ఇతర విద్యార్థులకు వీరిద్దరూ స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు. కేవలం పుస్తక జ్ఞానమే కాదు నిరంతర ప్రయత్నంతోనే ఈ విజయం సాధ్యమైందంటున్న అక్కాచెల్లెళ్లతో చిట్చాట్.
