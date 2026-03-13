ETV Bharat / Videos

మాతృభాషలో మేటి చిత్రాల రూపకల్పన - కాలిగ్రఫీ కళాకారుడిగా రాణిస్తున్ననవకాంత్‌ - TELUGU LETTERS INTO CALLIGRAPHY

మాతృభాషలో మేటి చిత్రాల రూపకల్పన- కాలిగ్రఫీ కళాకారుడిగా రాణిస్తున్ననవకాంత్‌ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 1:49 PM IST

Turning Telugu Letters into Calligraphy Art Inspiring Story of Young Navakanth: అక్షరాలను అందమైన చిత్రాలుగా మలిచే అద్భుతమైన కళ కాలిగ్రఫీ. ఈ ప్రాచీన భారతీయ కళకు అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు తెస్తున్నాడు తెలంగాణకు చెందిన యువ ప్రతిభాశాలి. దక్షిణకొరియా, నెదర్లాండ్ లాంటి దేశాలతో పాటు ముంబాయి, దిల్లీ, కోల్ కత్తా, బెంగుళూరు లాంటి నగరాల్లో అనేక ప్రదర్శనలిచ్చి అరుదైన కాలిగ్రఫీ కళాకారుడిగా మన్ననలందుకుంటున్నాడు. ఇంగ్లీషు అక్షరాల ద్వారా కాలిగ్రఫీ నేర్చుకున్న నవకాంత్​ అమ్మ భాష తెలుగు మీద ఉన్న అభిమానంతో మాతృభాషలో మేటి చిత్రాలకు రూపకల్పన చేస్తున్నాడు. కాలిగ్రఫీ ద్వారా దేశం మెచ్చే కళాకృతులకు ప్రాణం పోయటమే లక్ష్యమంటున్నారు నవకాంత్‌. చిన్నప్పటినుంచి అక్షరాలపై ఆసక్తితో వివిధ రకాల బొమ్ములు గీసేవారని చెబుతున్నారు. బాల్యంలో తన చెల్లెల్ల పుస్తకాలపై పేర్లను వైవిధ్యంగా రాసేవారని అలా అలా చిత్రాలు వెయ్యడం, దైవ నామాలతో డ్రాయింగ్​ పలు అంశాలపై పట్టు సాధించినట్లు ఆయన వివరిస్తున్నారు. అతని కళారూపాలకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు అతడి మాటల్లోనే ఈ విడియో ద్వారా తెలుసుకుందాం.

