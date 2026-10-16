భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఏర్పాట్లు చేశాం: టీటీడీ ఈవో
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 4:46 PM IST
Garudaseva In Tirumala : కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం, అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత కీలక దశకు చేరుకున్నాయి. ఉత్సవాల్లోనే తలమానికమైన గరుడవాహనంపై స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు తిరుమల క్షేత్రం భక్తజన సంద్రంగా మారింది.వేంకటేశ్వరునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన గరుడ వాహన సేవను వీక్షించేందుకు లక్షల సంఖ్యలో భక్తులు తిరుమలకు తరలివచ్చారు. గరుడారూఢుడై విహరించనున్న స్వామి వైభవాన్ని చూసి తరించేందుకు తరలి వస్తున్న భక్తజనకోటికి టీటీడీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. సాయంత్రం 6:30 గంటల నుంచి అర్ధరాత్రి వరకు, స్వామివారు గరుడ వాహనంపై ఆసీనులై భక్తులకు అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదిస్తారు. సుమారు మూడు లక్షల మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకునే అవకాశం ఉంటుందని అంచనా వేస్తూ, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. ఘాట్రోడ్లలో ద్విచక్రవాహనాల రాకపోకలను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ప్రతి భక్తుడికి శ్రీవారి దర్శనం, వాహనసేవ వీక్షణం సౌకర్యవంతంగా ఉండేలా పటిష్ట ఏర్పాట్లు చేసినట్లు ఈవో, అదనపు ఈవో తెలిపారు. భక్తులకు ప్రణాళికాబద్ధంగా అన్నప్రసాదాలు, తాగునీరు, మజ్జిగ అందించడంతోపాటు పరిశుభ్రత, పారిశుద్ధ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఇవాళ రాత్రి జరిగే గరుడసేవ కోసం అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామంటున్న టీటీడీ ఈవో ముద్దాడ రవిచంద్రతో మా ప్రతినిధి నారాయణప్ప ముఖాముఖి.
Garudaseva In Tirumala : కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం, అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత కీలక దశకు చేరుకున్నాయి. ఉత్సవాల్లోనే తలమానికమైన గరుడవాహనంపై స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు తిరుమల క్షేత్రం భక్తజన సంద్రంగా మారింది.వేంకటేశ్వరునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన గరుడ వాహన సేవను వీక్షించేందుకు లక్షల సంఖ్యలో భక్తులు తిరుమలకు తరలివచ్చారు. గరుడారూఢుడై విహరించనున్న స్వామి వైభవాన్ని చూసి తరించేందుకు తరలి వస్తున్న భక్తజనకోటికి టీటీడీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. సాయంత్రం 6:30 గంటల నుంచి అర్ధరాత్రి వరకు, స్వామివారు గరుడ వాహనంపై ఆసీనులై భక్తులకు అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదిస్తారు. సుమారు మూడు లక్షల మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకునే అవకాశం ఉంటుందని అంచనా వేస్తూ, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. ఘాట్రోడ్లలో ద్విచక్రవాహనాల రాకపోకలను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ప్రతి భక్తుడికి శ్రీవారి దర్శనం, వాహనసేవ వీక్షణం సౌకర్యవంతంగా ఉండేలా పటిష్ట ఏర్పాట్లు చేసినట్లు ఈవో, అదనపు ఈవో తెలిపారు. భక్తులకు ప్రణాళికాబద్ధంగా అన్నప్రసాదాలు, తాగునీరు, మజ్జిగ అందించడంతోపాటు పరిశుభ్రత, పారిశుద్ధ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఇవాళ రాత్రి జరిగే గరుడసేవ కోసం అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామంటున్న టీటీడీ ఈవో ముద్దాడ రవిచంద్రతో మా ప్రతినిధి నారాయణప్ప ముఖాముఖి.