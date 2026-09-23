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బ్రహ్మోత్సవాలకు 5.76 లక్షల మంది - శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.28.94 కోట్లు

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దిగ్విజయంగా ముగిసిన శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 7:32 PM IST

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TTD Chairman BR Naidu About Brahmotsavam Success: శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలను దిగ్విజయంగా పూర్తి చేశామని టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు అన్నారు. సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల సంతృప్తిపై అన్నమయ్య భవనంలో బీఆర్​ నాయుడు టీటీడీ ఈవో రవిచంద్ర, బోర్డు సభ్యులతో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు బ్రహ్మోత్సవాల విజయానికి కృషి చేసిన అర్చకులు, ఈవో, అదనపు ఈవో, బోర్డు సభ్యులు, ఇతర టీటీడీ సిబ్బందికి బీఆర్​ నాయుడు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తిరుమలలో తొమ్మిది రోజుల పాటు సాగిన శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయన్నారు. 

భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని సౌకర్యాలతో శ్రీవారి, మూల మూర్తుల దర్శనం కల్పించామన్నారు. సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలతో తిరుమలలో పలు అభివృద్ధి పనులు చేపట్టినట్లు స్పష్టం చేశారు. పచ్చదనం మరింత పెంపొందించడం కోసం 'వెచ్చ గోవిందం' అనే కార్యక్రమం నిర్వహించామన్నారు. అందుకు సంబంధించిన పనులను టీటీడీ అధికారులు పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు బీఆర్​ నాయుడు తెలిపారు. అలిపిరి సమీపంలో 50 ఎకరాల్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ టౌన్ షిప్, 50 ఎకరాల్లో మల్టీ లెవెల్ పార్కింగ్ నిర్మించేందుకు ప్రణాళికలకు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఆమోదం తెలిపినట్లు బీఆర్​ నాయుడు చెప్పారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో 5.76 లక్షల మంది దర్శించుకున్నారన్నారు. రూ.28.94 కోట్లు హుండీ ద్వారా ఆదాయం లభించిందన్నారు.

TTD Chairman BR Naidu About Brahmotsavam Success: శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలను దిగ్విజయంగా పూర్తి చేశామని టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు అన్నారు. సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల సంతృప్తిపై అన్నమయ్య భవనంలో బీఆర్​ నాయుడు టీటీడీ ఈవో రవిచంద్ర, బోర్డు సభ్యులతో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు బ్రహ్మోత్సవాల విజయానికి కృషి చేసిన అర్చకులు, ఈవో, అదనపు ఈవో, బోర్డు సభ్యులు, ఇతర టీటీడీ సిబ్బందికి బీఆర్​ నాయుడు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తిరుమలలో తొమ్మిది రోజుల పాటు సాగిన శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయన్నారు. 

భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని సౌకర్యాలతో శ్రీవారి, మూల మూర్తుల దర్శనం కల్పించామన్నారు. సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలతో తిరుమలలో పలు అభివృద్ధి పనులు చేపట్టినట్లు స్పష్టం చేశారు. పచ్చదనం మరింత పెంపొందించడం కోసం 'వెచ్చ గోవిందం' అనే కార్యక్రమం నిర్వహించామన్నారు. అందుకు సంబంధించిన పనులను టీటీడీ అధికారులు పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు బీఆర్​ నాయుడు తెలిపారు. అలిపిరి సమీపంలో 50 ఎకరాల్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ టౌన్ షిప్, 50 ఎకరాల్లో మల్టీ లెవెల్ పార్కింగ్ నిర్మించేందుకు ప్రణాళికలకు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఆమోదం తెలిపినట్లు బీఆర్​ నాయుడు చెప్పారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో 5.76 లక్షల మంది దర్శించుకున్నారన్నారు. రూ.28.94 కోట్లు హుండీ ద్వారా ఆదాయం లభించిందన్నారు.

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