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ఖైరతాబాద్ ఉపఎన్నికలో పోటీ చేస్తాం : కవిత

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ఖైరతాబాద్ ఉపఎన్నికపై స్పందించిన కవిత (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2026 at 7:32 PM IST

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Kavitha On Khairatabad Contest : ఖైరతాబాద్ ఉప ఎన్నికపై తెలంగాణ రక్షణ సేన అధ్యక్షురాలు కవిత స్పందించారు. కచ్చితంగా ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తామని ప్రకటించారు. బంజారాహిల్స్‌లోని టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆమె ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేయడమంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేయడమేనని ఆరోపించారు. ఒక పార్టీ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొంది మరో పార్టీ నుంచి ఎంపీగా పోటీ చేయడం రాజ్యాంగ నిబంధనలు నేరుగా ఉల్లంఘించినట్లేనన్నారు. ఇలాంటి వాటిని ప్రోత్సహించే కాంగ్రెస్​ను ఓడించి రాజ్యాంగ విలువలను కాపాడాలన్నారు. అందుకోసమైనా ఈ ఉప ఎన్నికలో పోటీ చేస్తామని తెలిపారు. ఇక ఈ ప్రభుత్వం కేవలం మాటలకే పరిమితమైందని, ఆచరణలో ఎలాంటి చర్యలూ తీసుకోవడం లేదని ఆరోపించారు. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చేందుకే కేటీఆర్ ఫామ్‌హౌస్ చుట్టూ ఈ డ్రామా నడుస్తోందని ఆమె మండిపడ్డారు. తెరవెనుక రహస్య ఒప్పందాలు జరుగుతున్నాయని, ఫామ్‌హౌస్‌లపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోరంటూ ఆమె ఎద్దేవా చేశారు.

Kavitha On Khairatabad Contest : ఖైరతాబాద్ ఉప ఎన్నికపై తెలంగాణ రక్షణ సేన అధ్యక్షురాలు కవిత స్పందించారు. కచ్చితంగా ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తామని ప్రకటించారు. బంజారాహిల్స్‌లోని టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆమె ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేయడమంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేయడమేనని ఆరోపించారు. ఒక పార్టీ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొంది మరో పార్టీ నుంచి ఎంపీగా పోటీ చేయడం రాజ్యాంగ నిబంధనలు నేరుగా ఉల్లంఘించినట్లేనన్నారు. ఇలాంటి వాటిని ప్రోత్సహించే కాంగ్రెస్​ను ఓడించి రాజ్యాంగ విలువలను కాపాడాలన్నారు. అందుకోసమైనా ఈ ఉప ఎన్నికలో పోటీ చేస్తామని తెలిపారు. ఇక ఈ ప్రభుత్వం కేవలం మాటలకే పరిమితమైందని, ఆచరణలో ఎలాంటి చర్యలూ తీసుకోవడం లేదని ఆరోపించారు. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చేందుకే కేటీఆర్ ఫామ్‌హౌస్ చుట్టూ ఈ డ్రామా నడుస్తోందని ఆమె మండిపడ్డారు. తెరవెనుక రహస్య ఒప్పందాలు జరుగుతున్నాయని, ఫామ్‌హౌస్‌లపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోరంటూ ఆమె ఎద్దేవా చేశారు.

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KAVITHA ON KHAIRATABAD CONTEST
KAVITHA FIRES ON CONGRESS
ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే పోటీపై కవిత
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