ఖైరతాబాద్ ఉపఎన్నికలో పోటీ చేస్తాం : కవిత
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Published : September 26, 2026 at 7:32 PM IST
Kavitha On Khairatabad Contest : ఖైరతాబాద్ ఉప ఎన్నికపై తెలంగాణ రక్షణ సేన అధ్యక్షురాలు కవిత స్పందించారు. కచ్చితంగా ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తామని ప్రకటించారు. బంజారాహిల్స్లోని టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆమె ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేయడమంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేయడమేనని ఆరోపించారు. ఒక పార్టీ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొంది మరో పార్టీ నుంచి ఎంపీగా పోటీ చేయడం రాజ్యాంగ నిబంధనలు నేరుగా ఉల్లంఘించినట్లేనన్నారు. ఇలాంటి వాటిని ప్రోత్సహించే కాంగ్రెస్ను ఓడించి రాజ్యాంగ విలువలను కాపాడాలన్నారు. అందుకోసమైనా ఈ ఉప ఎన్నికలో పోటీ చేస్తామని తెలిపారు. ఇక ఈ ప్రభుత్వం కేవలం మాటలకే పరిమితమైందని, ఆచరణలో ఎలాంటి చర్యలూ తీసుకోవడం లేదని ఆరోపించారు. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చేందుకే కేటీఆర్ ఫామ్హౌస్ చుట్టూ ఈ డ్రామా నడుస్తోందని ఆమె మండిపడ్డారు. తెరవెనుక రహస్య ఒప్పందాలు జరుగుతున్నాయని, ఫామ్హౌస్లపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోరంటూ ఆమె ఎద్దేవా చేశారు.
Kavitha On Khairatabad Contest : ఖైరతాబాద్ ఉప ఎన్నికపై తెలంగాణ రక్షణ సేన అధ్యక్షురాలు కవిత స్పందించారు. కచ్చితంగా ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తామని ప్రకటించారు. బంజారాహిల్స్లోని టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆమె ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేయడమంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేయడమేనని ఆరోపించారు. ఒక పార్టీ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొంది మరో పార్టీ నుంచి ఎంపీగా పోటీ చేయడం రాజ్యాంగ నిబంధనలు నేరుగా ఉల్లంఘించినట్లేనన్నారు. ఇలాంటి వాటిని ప్రోత్సహించే కాంగ్రెస్ను ఓడించి రాజ్యాంగ విలువలను కాపాడాలన్నారు. అందుకోసమైనా ఈ ఉప ఎన్నికలో పోటీ చేస్తామని తెలిపారు. ఇక ఈ ప్రభుత్వం కేవలం మాటలకే పరిమితమైందని, ఆచరణలో ఎలాంటి చర్యలూ తీసుకోవడం లేదని ఆరోపించారు. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చేందుకే కేటీఆర్ ఫామ్హౌస్ చుట్టూ ఈ డ్రామా నడుస్తోందని ఆమె మండిపడ్డారు. తెరవెనుక రహస్య ఒప్పందాలు జరుగుతున్నాయని, ఫామ్హౌస్లపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోరంటూ ఆమె ఎద్దేవా చేశారు.