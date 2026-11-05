అయ్యప్ప సొసైటీలో నిర్మాణాలపై నెలరోజుల్లో చర్యలు తీసుకోవాలి - కవిత డెడ్లైన్
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Published : November 5, 2026 at 5:10 PM IST
హైదరాబాద్లో భూములు, అక్రమ నిర్మాణాలే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యంగా మారాయని టీఆర్ఎస్ అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత ఆరోపించారు. అయ్యప్ప సొసైటీలో అనుమతుల్లేని అక్రమ నిర్మాణాలపై సమగ్ర సర్వే నిర్వహించాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. విచారణ జరిపి నెల రోజుల్లో చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. తక్కువ ధరకు వస్తుందని ఎవరూ అక్కడ భూములు, భవనాలు కొనుగోలు చేయవద్దని కవిత సూచించారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఆయన కుటుంబం హైదరాబాద్ను కామధేనువులా వాడుకుంటూ సంపద పెంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని విమర్శించారు. అయ్యప్ప సొసైటీలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 500 నుంచి 700 వరకు అక్రమ నిర్మాణాలు జరిగాయని ఆరోపించారు. ప్రస్తుతం 80 భవనాల నిర్మాణాలు కొనసాగుతున్నాయని తెలిపారు. ఫైర్ సేఫ్టీ నిబంధనలు పాటించకుండా 8, 9 అంతస్తుల వరకు అనుమతులు ఇస్తున్నారు. సెల్లార్లలోనే కిచెన్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారని, ఇలాంటి నిర్మాణాల వల్ల ప్రమాదాలు జరిగితే తీవ్రనష్టం వాటిల్లుతుందని హెచ్చరించారు. పీజీలు, కాలేజీలు, హాస్టళ్లల్లో ఫైర్ సేఫ్టీ తనిఖీలు నిర్వహించాలని కవిత డిమాండ్ చేశారు.
హైదరాబాద్లో భూములు, అక్రమ నిర్మాణాలే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యంగా మారాయని టీఆర్ఎస్ అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత ఆరోపించారు. అయ్యప్ప సొసైటీలో అనుమతుల్లేని అక్రమ నిర్మాణాలపై సమగ్ర సర్వే నిర్వహించాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. విచారణ జరిపి నెల రోజుల్లో చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. తక్కువ ధరకు వస్తుందని ఎవరూ అక్కడ భూములు, భవనాలు కొనుగోలు చేయవద్దని కవిత సూచించారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఆయన కుటుంబం హైదరాబాద్ను కామధేనువులా వాడుకుంటూ సంపద పెంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని విమర్శించారు. అయ్యప్ప సొసైటీలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 500 నుంచి 700 వరకు అక్రమ నిర్మాణాలు జరిగాయని ఆరోపించారు. ప్రస్తుతం 80 భవనాల నిర్మాణాలు కొనసాగుతున్నాయని తెలిపారు. ఫైర్ సేఫ్టీ నిబంధనలు పాటించకుండా 8, 9 అంతస్తుల వరకు అనుమతులు ఇస్తున్నారు. సెల్లార్లలోనే కిచెన్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారని, ఇలాంటి నిర్మాణాల వల్ల ప్రమాదాలు జరిగితే తీవ్రనష్టం వాటిల్లుతుందని హెచ్చరించారు. పీజీలు, కాలేజీలు, హాస్టళ్లల్లో ఫైర్ సేఫ్టీ తనిఖీలు నిర్వహించాలని కవిత డిమాండ్ చేశారు.