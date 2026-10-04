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ఎల్​నినో పరిస్థితులపై ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటే బాగుండేది : కవిత

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ప్రెస్​మీట్​లో మాట్లాడుతున్న కవిత (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 4, 2026 at 4:08 PM IST

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TRS Chief Kavitha Latest Press Meet : రాష్ట్రంపై ఎల్​నినో తీవ్ర కరవు పరిస్థితులను తీసుకొచ్చిందని, ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటే బాగుండేదని తెలంగాణ రక్షణసేన అధ్యక్షురాలు కవిత అన్నారు. హైదరాబాద్​ బంజారాహిల్స్ పార్టీ ఆఫీస్​లో మీడియా సమావేశం నిర్వహించిన కవిత, రాష్ట్రంలో కరవు పరిస్థితులు, ప్రభుత్వ వైఫల్యంపై విమర్శలు చేశారు. వర్షాలు లేక భూగర్భజలాలు 20 మీటర్ల లోతున అడుగంటిపోయాయన్నారు. ఎల్​నినో తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని శాస్త్రవేత్తలు ముందునుంచి చెబుతున్నా సీఎం రేవంత్ చేతులెత్తేసి దేవుడిపై భారం వేశారని విమర్శించారు. మొన్న క్యాబినెట్ మీటింగ్​లోనైనా కరవు మండలాలు ప్రకటించి ఉంటే బాగుండేదని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. గాంధీ జయంతి రోజు గాంధీభవన్​కు టీచర్లు వెళ్లి 317పై జీవోపై వినతిపత్రం ఇస్తే వారిని పోలీసు​లు కొట్టి, ఈడ్చుకెళ్లారని ఆరోపించారు. 60 నియోజకవర్గాల్లో తమ పార్టీ ఇన్​ఛార్జ్​లు ప్రజల వద్దకు వెళ్లి వారికి అండగా ఉంటారన్నారు. మిగతా ప్రాంతాలవారిని కూడా పార్టీ ఆదుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు. 

TRS Chief Kavitha Latest Press Meet : రాష్ట్రంపై ఎల్​నినో తీవ్ర కరవు పరిస్థితులను తీసుకొచ్చిందని, ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటే బాగుండేదని తెలంగాణ రక్షణసేన అధ్యక్షురాలు కవిత అన్నారు. హైదరాబాద్​ బంజారాహిల్స్ పార్టీ ఆఫీస్​లో మీడియా సమావేశం నిర్వహించిన కవిత, రాష్ట్రంలో కరవు పరిస్థితులు, ప్రభుత్వ వైఫల్యంపై విమర్శలు చేశారు. వర్షాలు లేక భూగర్భజలాలు 20 మీటర్ల లోతున అడుగంటిపోయాయన్నారు. ఎల్​నినో తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని శాస్త్రవేత్తలు ముందునుంచి చెబుతున్నా సీఎం రేవంత్ చేతులెత్తేసి దేవుడిపై భారం వేశారని విమర్శించారు. మొన్న క్యాబినెట్ మీటింగ్​లోనైనా కరవు మండలాలు ప్రకటించి ఉంటే బాగుండేదని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. గాంధీ జయంతి రోజు గాంధీభవన్​కు టీచర్లు వెళ్లి 317పై జీవోపై వినతిపత్రం ఇస్తే వారిని పోలీసు​లు కొట్టి, ఈడ్చుకెళ్లారని ఆరోపించారు. 60 నియోజకవర్గాల్లో తమ పార్టీ ఇన్​ఛార్జ్​లు ప్రజల వద్దకు వెళ్లి వారికి అండగా ఉంటారన్నారు. మిగతా ప్రాంతాలవారిని కూడా పార్టీ ఆదుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు. 

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TAGGED:

TRS PRESIDENT KAVITHA PRESS MEET
టీఆర్​ఎఫ్​ చీఫ్​ కవిత ప్రెస్​మీట్​
KAVITHA SPEAKS ON ELNINO IMPACT
KAVITHA FIRES ON REVANTH REDDY
TRS CHIEF KAVITHA PRESS MEET

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