ఎల్నినో పరిస్థితులపై ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటే బాగుండేది : కవిత
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Published : October 4, 2026 at 4:08 PM IST
TRS Chief Kavitha Latest Press Meet : రాష్ట్రంపై ఎల్నినో తీవ్ర కరవు పరిస్థితులను తీసుకొచ్చిందని, ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటే బాగుండేదని తెలంగాణ రక్షణసేన అధ్యక్షురాలు కవిత అన్నారు. హైదరాబాద్ బంజారాహిల్స్ పార్టీ ఆఫీస్లో మీడియా సమావేశం నిర్వహించిన కవిత, రాష్ట్రంలో కరవు పరిస్థితులు, ప్రభుత్వ వైఫల్యంపై విమర్శలు చేశారు. వర్షాలు లేక భూగర్భజలాలు 20 మీటర్ల లోతున అడుగంటిపోయాయన్నారు. ఎల్నినో తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని శాస్త్రవేత్తలు ముందునుంచి చెబుతున్నా సీఎం రేవంత్ చేతులెత్తేసి దేవుడిపై భారం వేశారని విమర్శించారు. మొన్న క్యాబినెట్ మీటింగ్లోనైనా కరవు మండలాలు ప్రకటించి ఉంటే బాగుండేదని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. గాంధీ జయంతి రోజు గాంధీభవన్కు టీచర్లు వెళ్లి 317పై జీవోపై వినతిపత్రం ఇస్తే వారిని పోలీసులు కొట్టి, ఈడ్చుకెళ్లారని ఆరోపించారు. 60 నియోజకవర్గాల్లో తమ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్లు ప్రజల వద్దకు వెళ్లి వారికి అండగా ఉంటారన్నారు. మిగతా ప్రాంతాలవారిని కూడా పార్టీ ఆదుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు.
TRS Chief Kavitha Latest Press Meet : రాష్ట్రంపై ఎల్నినో తీవ్ర కరవు పరిస్థితులను తీసుకొచ్చిందని, ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటే బాగుండేదని తెలంగాణ రక్షణసేన అధ్యక్షురాలు కవిత అన్నారు. హైదరాబాద్ బంజారాహిల్స్ పార్టీ ఆఫీస్లో మీడియా సమావేశం నిర్వహించిన కవిత, రాష్ట్రంలో కరవు పరిస్థితులు, ప్రభుత్వ వైఫల్యంపై విమర్శలు చేశారు. వర్షాలు లేక భూగర్భజలాలు 20 మీటర్ల లోతున అడుగంటిపోయాయన్నారు. ఎల్నినో తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని శాస్త్రవేత్తలు ముందునుంచి చెబుతున్నా సీఎం రేవంత్ చేతులెత్తేసి దేవుడిపై భారం వేశారని విమర్శించారు. మొన్న క్యాబినెట్ మీటింగ్లోనైనా కరవు మండలాలు ప్రకటించి ఉంటే బాగుండేదని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. గాంధీ జయంతి రోజు గాంధీభవన్కు టీచర్లు వెళ్లి 317పై జీవోపై వినతిపత్రం ఇస్తే వారిని పోలీసులు కొట్టి, ఈడ్చుకెళ్లారని ఆరోపించారు. 60 నియోజకవర్గాల్లో తమ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్లు ప్రజల వద్దకు వెళ్లి వారికి అండగా ఉంటారన్నారు. మిగతా ప్రాంతాలవారిని కూడా పార్టీ ఆదుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు.