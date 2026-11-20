'త్రినేత్ర' యాప్ను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేస్తాం: డీజీపీ
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 10:50 AM IST
Trinetra App For Cyber Crimes : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న సైబర్ నేరాలను అరికట్టేందుకు, ప్రతి జిల్లాలోనూ 20 మంది సిబ్బందితో కూడిన ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు డీజీపీ హరీశ్ కుమార్ గుప్తా ప్రకటించారు. శుక్రవారం ఆయన మచిలీపట్నంలోని జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన 'ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ సెంటర్'ను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా, జిల్లా ఎస్పీ విద్యాసాగర్ నాయుడు పవర్పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా కమాండ్ సెంటర్ పనితీరును, నేర నియంత్రణకు ఉపయోగిస్తున్న సాంకేతిక పద్ధతులను డీజీపీకి వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన డీజీపీ, నేరాలను ఛేదించడంలో, శాంతిభద్రతలను పర్యవేక్షించడంలో ఆధునిక సాంకేతికతను విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్న కృష్ణా జిల్లా పోలీసులను ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. అంతేకాకుండా, ప్రస్తుతం కృష్ణా జిల్లాలో విజయవంతంగా అమలు చేస్తున్న 'త్రినేత్ర' యాప్ను త్వరలోనే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తామని ఆయన ప్రకటించారు. ఈ యాప్ రాష్ట్రంలో నమోదయ్యే కేసుల సంఖ్యను తగ్గించడానికి దోహదపడవచ్చు, అంతేకాకుండా భవిష్యత్తులో ఇలాంటి నేరాలు జరగకుండా నిరోధించడంలో కూడా సహాయపడవచ్చు.
Trinetra App For Cyber Crimes : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న సైబర్ నేరాలను అరికట్టేందుకు, ప్రతి జిల్లాలోనూ 20 మంది సిబ్బందితో కూడిన ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు డీజీపీ హరీశ్ కుమార్ గుప్తా ప్రకటించారు. శుక్రవారం ఆయన మచిలీపట్నంలోని జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన 'ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ సెంటర్'ను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా, జిల్లా ఎస్పీ విద్యాసాగర్ నాయుడు పవర్పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా కమాండ్ సెంటర్ పనితీరును, నేర నియంత్రణకు ఉపయోగిస్తున్న సాంకేతిక పద్ధతులను డీజీపీకి వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన డీజీపీ, నేరాలను ఛేదించడంలో, శాంతిభద్రతలను పర్యవేక్షించడంలో ఆధునిక సాంకేతికతను విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్న కృష్ణా జిల్లా పోలీసులను ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. అంతేకాకుండా, ప్రస్తుతం కృష్ణా జిల్లాలో విజయవంతంగా అమలు చేస్తున్న 'త్రినేత్ర' యాప్ను త్వరలోనే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తామని ఆయన ప్రకటించారు. ఈ యాప్ రాష్ట్రంలో నమోదయ్యే కేసుల సంఖ్యను తగ్గించడానికి దోహదపడవచ్చు, అంతేకాకుండా భవిష్యత్తులో ఇలాంటి నేరాలు జరగకుండా నిరోధించడంలో కూడా సహాయపడవచ్చు.