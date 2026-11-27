ఓటు కోసం కొండలు, కోనలు దాటిన ఆదివాసీలు - కనీస వసతుల కోసం ఎదురుచూపు
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 8:55 PM IST
అనకాపల్లి జిల్లాలో ఆదివాసీలు ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేందుకు తీవ్ర అవస్థలు పడ్డారు. రోలుగుంట మండలం అర్ల పంచాయతీ శివారు సంగీ, పిత్రిగడ్డ, పెదగరువు గ్రామాల ఓటర్లు కొండలు, కోనలు దాటుకుని పోలింగ్ కేంద్రాలకు చేరుకున్నారు. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో తమ ఓటు వేసేందుకు ఎంతో శ్రమించారు. సాంకేతికంగా రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పటికీ, ఆదివాసీల కష్టాలు మాత్రం ఏమాత్రం తప్పడం లేదు.
తమ గ్రామాల్లో కనీస వసతులు లేక నిత్యం అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నామని గిరిజనులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఓటు వేయడానికి సైతం కొండలు ఎక్కి, కోనలు దాటి రావాల్సిన దుస్థితి నెలకొందని వాపోతున్నారు. ఇన్ని కష్టాలు ఉన్నప్పటికీ అర్ల శివారు ఆదివాసీలంతా ప్రజాస్వామ్యంపై గౌరవంతో తరలివచ్చి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. ఇప్పటికైనా పాలకులు, అధికారులు తమ సమస్యలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని కోరుతున్నారు. ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లో కనీస మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించి, గ్రామాల అభివృద్ధికి సహకరించాలని స్థానికులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
అనకాపల్లి జిల్లాలో ఆదివాసీలు ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేందుకు తీవ్ర అవస్థలు పడ్డారు. రోలుగుంట మండలం అర్ల పంచాయతీ శివారు సంగీ, పిత్రిగడ్డ, పెదగరువు గ్రామాల ఓటర్లు కొండలు, కోనలు దాటుకుని పోలింగ్ కేంద్రాలకు చేరుకున్నారు. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో తమ ఓటు వేసేందుకు ఎంతో శ్రమించారు. సాంకేతికంగా రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పటికీ, ఆదివాసీల కష్టాలు మాత్రం ఏమాత్రం తప్పడం లేదు.
తమ గ్రామాల్లో కనీస వసతులు లేక నిత్యం అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నామని గిరిజనులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఓటు వేయడానికి సైతం కొండలు ఎక్కి, కోనలు దాటి రావాల్సిన దుస్థితి నెలకొందని వాపోతున్నారు. ఇన్ని కష్టాలు ఉన్నప్పటికీ అర్ల శివారు ఆదివాసీలంతా ప్రజాస్వామ్యంపై గౌరవంతో తరలివచ్చి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. ఇప్పటికైనా పాలకులు, అధికారులు తమ సమస్యలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని కోరుతున్నారు. ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లో కనీస మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించి, గ్రామాల అభివృద్ధికి సహకరించాలని స్థానికులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.