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డోలీ మోత - రోడ్డు లేక గర్భిణిని 8 కిలోమీటర్లు మోసుకెళ్లిన గిరిజనులు

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రోడ్డు లేక గర్భిణిని 8 కి.మీ. డోలీలో తీసుకెళ్లిన గిరిజనులు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 7:30 AM IST

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Tribal Pregnant Woman Dolly : మన్యం ప్రాంతంలో ఆదివాసీ గిరిజనులకు డోలీ మోతలు తప్పడంలేదు. అల్లూరి జిల్లా గూడెం కొత్తవీధి మండ‌లం అమ్మవారి ధార‌కొండ పంచాయ‌తీ త‌డ‌క‌ప‌ల్లికు చెందిన గ‌ర్భిణి కొర్రా దామినికి గురువారం రాత్రి పురిటి నొప్పులు వచ్చాయి. అయితే ఆమెను ఆసుప‌త్రికి తీసుకెళ్లడానికి రోడ్డు సౌకర్యం లేక‌ రాత్రి స‌మ‌యంలో వెళ్లేందుకు ధైర్యం చాల‌క కనీసం బైక్‌ వెళ్లని దుస్థితి ఉండటంతో ఉదయం వరకూ అలాగే వేచి చూశారు. శుక్రవారం తెల్లవారక కుటుంబసభ్యులు గ్రామస్తుల సహాయంతో దామినిని డోలీలో క‌ట్టి త‌డ‌క‌ప‌ల్లి నుంచి శ్యామ‌గెడ్డ వ‌ర‌కూ సుమారు 8 కిలోమీట‌ర్లు కొండ‌లు, గుట్టలు దాటించారు. అక్కడ నుంచి అంబులెన్స్‌లో చింత‌ప‌ల్లి సామాజిక ఆసుప‌త్రికి త‌ర‌లించారు. అక్కడ ఆమె పండంటి పాపాయికు జ‌న్మనిచ్చింది. తల్లీబిడ్డ ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. వెనుకబడిన ప్రాంతాలు ఇంకా వెనక్కే పోతున్నాయి. మనిషికి జ్వరమొచ్చినా, ఆరోగ్య సమస్య వచ్చినా డోలిలో మోసుకెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఇంకా కనిపిస్తూనే ఉంది. ఈ కాలంలో కూడా సౌకర్యాలు లేక ఆయా ప్రాంతాలు ఎంత దీనస్థితిలో ఉన్నాయో అర్థమవుతోంది.

Tribal Pregnant Woman Dolly : మన్యం ప్రాంతంలో ఆదివాసీ గిరిజనులకు డోలీ మోతలు తప్పడంలేదు. అల్లూరి జిల్లా గూడెం కొత్తవీధి మండ‌లం అమ్మవారి ధార‌కొండ పంచాయ‌తీ త‌డ‌క‌ప‌ల్లికు చెందిన గ‌ర్భిణి కొర్రా దామినికి గురువారం రాత్రి పురిటి నొప్పులు వచ్చాయి. అయితే ఆమెను ఆసుప‌త్రికి తీసుకెళ్లడానికి రోడ్డు సౌకర్యం లేక‌ రాత్రి స‌మ‌యంలో వెళ్లేందుకు ధైర్యం చాల‌క కనీసం బైక్‌ వెళ్లని దుస్థితి ఉండటంతో ఉదయం వరకూ అలాగే వేచి చూశారు. శుక్రవారం తెల్లవారక కుటుంబసభ్యులు గ్రామస్తుల సహాయంతో దామినిని డోలీలో క‌ట్టి త‌డ‌క‌ప‌ల్లి నుంచి శ్యామ‌గెడ్డ వ‌ర‌కూ సుమారు 8 కిలోమీట‌ర్లు కొండ‌లు, గుట్టలు దాటించారు. అక్కడ నుంచి అంబులెన్స్‌లో చింత‌ప‌ల్లి సామాజిక ఆసుప‌త్రికి త‌ర‌లించారు. అక్కడ ఆమె పండంటి పాపాయికు జ‌న్మనిచ్చింది. తల్లీబిడ్డ ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. వెనుకబడిన ప్రాంతాలు ఇంకా వెనక్కే పోతున్నాయి. మనిషికి జ్వరమొచ్చినా, ఆరోగ్య సమస్య వచ్చినా డోలిలో మోసుకెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఇంకా కనిపిస్తూనే ఉంది. ఈ కాలంలో కూడా సౌకర్యాలు లేక ఆయా ప్రాంతాలు ఎంత దీనస్థితిలో ఉన్నాయో అర్థమవుతోంది.

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TAGGED:

ALLURI DISTRICT DELIVERY
NO ROAD ACCESS CHILDBIRTH
GUDEM KOTHAVEEDHI NEWS
TRIBAL HEALTHCARE CRISIS
TRIBAL PREGNANT WOMAN DOLLY

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