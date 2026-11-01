ETV Bharat / Videos

తునిలో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న ట్రాన్స్‌జెండర్లు

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
తునిలో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న ట్రాన్స్‌జెండర్లు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 1, 2026 at 5:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Tuni Transgenders Voting : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోలింగ్ కాకినాడ జిల్లా తుని పట్టణంలో ఉత్సాహంగా సాగుతోంది. ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు ఉదయం నుంచే పోలింగ్ కేంద్రాలకు బారులు తీరారు. ఈ క్రమంలో ప్రజాస్వామ్య పండుగలో ట్రాన్స్‌జెండర్లు సైతం ఉత్సాహంగా భాగస్వాములయ్యారు. పట్టణంలోని 7వ వార్డులో వారు ఓ బృందంగా పోలింగ్ కేంద్రానికి తరలివచ్చారు. అందరితో పాటు క్యూలైన్లో నిలబడి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓటు వేసిన అనంతరం వారు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఎంతో స్వేచ్ఛగా, నిర్భయంగా ఓటు వేశామని వారు వెల్లడించారు. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఓటు అనేది అత్యంత కీలకమైన ఆయుధమని వారు వ్యాఖ్యానించారు. సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా తమ ఓటు హక్కును తప్పనిసరిగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా ట్రాన్స్‌జెండర్లు పిలుపునిచ్చారు. భవిష్యత్తులో కూడా ఇలాగే ఎన్నికల్లో చురుకుగా పాల్గొంటామని, తమ హక్కుల సాధన కోసం పోరాడుతామని ట్రాన్స్‌జెండర్లు తెలిపారు.

Tuni Transgenders Voting : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోలింగ్ కాకినాడ జిల్లా తుని పట్టణంలో ఉత్సాహంగా సాగుతోంది. ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు ఉదయం నుంచే పోలింగ్ కేంద్రాలకు బారులు తీరారు. ఈ క్రమంలో ప్రజాస్వామ్య పండుగలో ట్రాన్స్‌జెండర్లు సైతం ఉత్సాహంగా భాగస్వాములయ్యారు. పట్టణంలోని 7వ వార్డులో వారు ఓ బృందంగా పోలింగ్ కేంద్రానికి తరలివచ్చారు. అందరితో పాటు క్యూలైన్లో నిలబడి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓటు వేసిన అనంతరం వారు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఎంతో స్వేచ్ఛగా, నిర్భయంగా ఓటు వేశామని వారు వెల్లడించారు. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఓటు అనేది అత్యంత కీలకమైన ఆయుధమని వారు వ్యాఖ్యానించారు. సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా తమ ఓటు హక్కును తప్పనిసరిగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా ట్రాన్స్‌జెండర్లు పిలుపునిచ్చారు. భవిష్యత్తులో కూడా ఇలాగే ఎన్నికల్లో చురుకుగా పాల్గొంటామని, తమ హక్కుల సాధన కోసం పోరాడుతామని ట్రాన్స్‌జెండర్లు తెలిపారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

TRANSGENDERS CAST THEIR VOTES
TUNI TRANSGENDERS VOTING
TUNI MUNICIPAL ELECTIONS
TRANSGENDERS CAST VOTE AP

ఇలాంటి కథనాలు

100 Years Old Woman Casted Her Vote at Tiruvuru

వీల్​చైర్‌లో వచ్చి ఓటేసిన శతాధిక వృద్ధురాలు - అందరికీ ఆదర్శం

November 1, 2026 at 5:27 PM IST
Kalanjali Fashion Show at Mohan Babu University

మోహన్ బాబు విశ్వవిద్యాలయంలో కళాంజలి ఫ్యాషన్ షో

November 1, 2026 at 4:27 PM IST
టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ మధ్య ఘర్షణలు

ఏపీలో మున్సిపల్ ఎన్నికల వేడి - టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ మధ్య ఘర్షణలు

November 1, 2026 at 1:56 PM IST
హిందూపురంలో సతీమణితో కలిసి ఓటేసిన ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ

హిందూపురంలో సతీమణితో కలిసి ఓటేసిన ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ

November 1, 2026 at 12:22 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.