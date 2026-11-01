తునిలో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న ట్రాన్స్జెండర్లు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 5:12 PM IST
Tuni Transgenders Voting : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోలింగ్ కాకినాడ జిల్లా తుని పట్టణంలో ఉత్సాహంగా సాగుతోంది. ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు ఉదయం నుంచే పోలింగ్ కేంద్రాలకు బారులు తీరారు. ఈ క్రమంలో ప్రజాస్వామ్య పండుగలో ట్రాన్స్జెండర్లు సైతం ఉత్సాహంగా భాగస్వాములయ్యారు. పట్టణంలోని 7వ వార్డులో వారు ఓ బృందంగా పోలింగ్ కేంద్రానికి తరలివచ్చారు. అందరితో పాటు క్యూలైన్లో నిలబడి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓటు వేసిన అనంతరం వారు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఎంతో స్వేచ్ఛగా, నిర్భయంగా ఓటు వేశామని వారు వెల్లడించారు. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఓటు అనేది అత్యంత కీలకమైన ఆయుధమని వారు వ్యాఖ్యానించారు. సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా తమ ఓటు హక్కును తప్పనిసరిగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా ట్రాన్స్జెండర్లు పిలుపునిచ్చారు. భవిష్యత్తులో కూడా ఇలాగే ఎన్నికల్లో చురుకుగా పాల్గొంటామని, తమ హక్కుల సాధన కోసం పోరాడుతామని ట్రాన్స్జెండర్లు తెలిపారు.
Tuni Transgenders Voting : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోలింగ్ కాకినాడ జిల్లా తుని పట్టణంలో ఉత్సాహంగా సాగుతోంది. ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు ఉదయం నుంచే పోలింగ్ కేంద్రాలకు బారులు తీరారు. ఈ క్రమంలో ప్రజాస్వామ్య పండుగలో ట్రాన్స్జెండర్లు సైతం ఉత్సాహంగా భాగస్వాములయ్యారు. పట్టణంలోని 7వ వార్డులో వారు ఓ బృందంగా పోలింగ్ కేంద్రానికి తరలివచ్చారు. అందరితో పాటు క్యూలైన్లో నిలబడి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓటు వేసిన అనంతరం వారు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఎంతో స్వేచ్ఛగా, నిర్భయంగా ఓటు వేశామని వారు వెల్లడించారు. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఓటు అనేది అత్యంత కీలకమైన ఆయుధమని వారు వ్యాఖ్యానించారు. సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా తమ ఓటు హక్కును తప్పనిసరిగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా ట్రాన్స్జెండర్లు పిలుపునిచ్చారు. భవిష్యత్తులో కూడా ఇలాగే ఎన్నికల్లో చురుకుగా పాల్గొంటామని, తమ హక్కుల సాధన కోసం పోరాడుతామని ట్రాన్స్జెండర్లు తెలిపారు.