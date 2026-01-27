ETV Bharat / Videos

LIVE: టీడీపీ పార్లమెంటరీ కమిటీలకు శిక్షణ తరగతులు-ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TDP PARLIAMENTARY COMMITTEES

TDP Parliamentary committees Training classes LIVE (ETV Bharat)

Published : January 27, 2026 at 12:45 PM IST

Updated : January 27, 2026 at 12:57 PM IST

Choose ETV Bharat

TDP Parliamentary Committees Training Classes LIVE: మంత్రి నారా లోకేశ్​ టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో పార్లమెంటరీ కమిటీలకు శిక్షణ తరగతులు ప్రారంభించారు. పార్టీ కార్యాలయానికి వచ్చిన కమిటీలను స్వయంగా ఆహ్వానించిన లోకేశ్​, ఎన్టీఆర్ ప్రతిమకు నివాళులర్పించారు. శిక్షణ తరగతులకు మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్లు హాజరయ్యారు.

పార్టీ అంటే కమిట్మెంట్ ఉన్నవాళ్లకే కమిటీల్లో బాధ్యతలు అప్పగించామని, 83 శాతం మంది కొత్త వారికి పార్లమెంట్ కమిటీల్లో తొలిసారి చోటు కల్పించినట్లు మంత్రి లోకేశ్​ తెలిపారు. ఆంజిరెడ్డి, మంజులా, చెన్నుపాటి గాంధీ, తోట చంద్రయ్య లాంటి కార్యకర్తలు మనందరికీ స్ఫూర్తి అని, మడమ తిప్పటం, మాట మార్చటం తెలుగుదేశం బ్లడ్ లోనే లేదని మంత్రి అన్నారు. దేశంలో సంక్షేమ పథకాలకు శ్రీకారం చుట్టింది ఎన్టీఆర్ అని, సంక్షేమం-అభివృద్ధిని జోడెద్దుల్లా చంద్రబాబు నడిపిస్తున్నారన్నారు. శిక్షణ తరగతులకు హాజరైన చంద్రబాబు, పార్టీ లక్ష్యాలు, నాయకత్వ లక్షణాలు, రాజకీయ పరిణామాలపై సీనియర్ నేతలు క్లాసులు ఇస్తున్నారు. పార్టీ సీనియర్ నేతలతో సాయంత్రం వరకూ పార్లమెంట్ కమిటీలకు శిక్షణ ఉండగా, ముగింపు సమావేశంలో కమిటీలకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు.

