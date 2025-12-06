నెల్లూరులో దిత్వా ఎఫెక్ట్ - కొనసాగుతున్న వరద ఉద్ధృతి - FLOODS IN NELLORE
Flood Disrupts Traffic in Nellore: దిత్వా తుపాను నెల్లూరు జిల్లాను ఇంకా వణికిస్తూనే ఉంది. భారీ వర్షాల ధాటికి పలు ప్రాంతాలు ఇంకా జలదిగ్బంధంలోనే చిక్కుకున్నాయి. ముఖ్యంగా నెల్లూరు రూరల్ మండలంలో వరద ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. పొట్టేపాలెం వద్ద ఉన్న కలుజుపై వరద నీరు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. ఈ ప్రవాహ వేగానికి కలుజు పక్కనే ఏర్పాటు చేసిన తాత్కాలిక రహదారి తట్టుకోలేకపోయింది. వరద దెబ్బకు రోడ్డు ఒక్కసారిగా కోతకు గురైంది. దీంతో ఈ మార్గంలో వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ప్రయాణికులు, స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. అయితే, సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. యుద్ధ ప్రాతిపదికన సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. దెబ్బతిన్న మట్టికట్టకు ఆగమేఘాల మీద మరమ్మతులు పూర్తి చేశారు. అధికారుల తక్షణ స్పందనతో ట్రాఫిక్ కష్టాలు తీరాయి. ఆ మార్గంలో రాకపోకలను అధికారులు విజయవంతంగా పునరుద్ధరించారు. వరద ఉద్ధృతి ఇంకా కొనసాగుతుండటంతో అధికారులు ఆ ప్రాంతంలో నిరంతరం నిఘా ఉంచారు.
