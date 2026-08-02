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తాటి చెట్టుకు సీసీ కెమెరా - ఎందుకో తెలుసా? - తాటి చెట్లకు సీసీ కెమెరా

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తాటి చెట్టుకు సీసీ కెమెరా - ఎందుకో తెలుసా? (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 2, 2026 at 9:02 PM IST

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CCTV Camera Fixed to Palm Trees : రోజంతా కష్టపడి గీసిన తాటి కల్లు సాయంత్రానికి మాయమౌతుంటే ఓ గీత కార్మికుడు వినూత్న ఆలోచన చేశాడు. దొంగలను పట్టుకోవడానికి తాటి చెట్లకు ఓ నిఘా కెమెరా బిగించాడు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా మోత్కూరు మున్సిపాలిటీకి చెందిన శ్రవణ్‌ గత 10 ఏళ్లుగా గీత కార్మికుడిగా పనిచేస్తున్నాడు. తన జీవనాధారమైన తాటి చెట్ల నుంచి గీసిన కల్లు తరచూ దొంగతనం అవుతుండటంతో తీవ్రంగా నష్టపోతున్నాడు. సంపాదన కాపాడుకోవడానికి ఒక వినూత్న ఆలోచన చేశాడు. తాటి చెట్టుకు సీసీ కెమెరా ఏర్పాటు చేశాడు. ఫలితంగా కెమెరా ఉన్నాయని తెలియగానే దొంగతనాలు పూర్తిగా ఆగిపోయాయని గీత కార్మికుడు తెలిపాడు. గతంలో ఈ ప్రాంతంలో కల్లు వదిలి వెళితే గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు దొంగిలించేవారని గీత కార్మికుడు శ్రవణ్ తెలిపాడు. దొంగతనాలను అరికట్టేందుకు సీసీ కెమెరాను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపాడు. ఫలితంగా దొంగతనాలు పూర్తిగా ఆగిపోయాయని చెబుతూ ఆనందం వ్యక్తం చేశాడు. 

CCTV Camera Fixed to Palm Trees : రోజంతా కష్టపడి గీసిన తాటి కల్లు సాయంత్రానికి మాయమౌతుంటే ఓ గీత కార్మికుడు వినూత్న ఆలోచన చేశాడు. దొంగలను పట్టుకోవడానికి తాటి చెట్లకు ఓ నిఘా కెమెరా బిగించాడు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా మోత్కూరు మున్సిపాలిటీకి చెందిన శ్రవణ్‌ గత 10 ఏళ్లుగా గీత కార్మికుడిగా పనిచేస్తున్నాడు. తన జీవనాధారమైన తాటి చెట్ల నుంచి గీసిన కల్లు తరచూ దొంగతనం అవుతుండటంతో తీవ్రంగా నష్టపోతున్నాడు. సంపాదన కాపాడుకోవడానికి ఒక వినూత్న ఆలోచన చేశాడు. తాటి చెట్టుకు సీసీ కెమెరా ఏర్పాటు చేశాడు. ఫలితంగా కెమెరా ఉన్నాయని తెలియగానే దొంగతనాలు పూర్తిగా ఆగిపోయాయని గీత కార్మికుడు తెలిపాడు. గతంలో ఈ ప్రాంతంలో కల్లు వదిలి వెళితే గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు దొంగిలించేవారని గీత కార్మికుడు శ్రవణ్ తెలిపాడు. దొంగతనాలను అరికట్టేందుకు సీసీ కెమెరాను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపాడు. ఫలితంగా దొంగతనాలు పూర్తిగా ఆగిపోయాయని చెబుతూ ఆనందం వ్యక్తం చేశాడు. 

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TAGGED:

CC CAMERA ON PALM TREE
TODDY TAPPER IDEA TO CATCH THIEVES
తాటి చెట్లకు సీసీ కెమెరా
CCTV CAMERAS ON PALM TREES

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