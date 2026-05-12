తిరుపతిలో వైభవంగా గంగమ్మ జాతర - సప్పరాలతో భక్తుల మొక్కులు - ​TIRUPATI GANGAMMA JATARA

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 9:00 PM IST

​Tirupati Gangamma Jatara : తిరుపతి తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతర అంగరంగ వైభవంగా సాగుతోంది. జాతరను పురస్కరించుకుని భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివస్తున్నారు. ఉదయం వేకువజామునే అర్చకులు అమ్మవారికి విశేష అభిషేకాలు ఘనంగా నిర్వహించారు. భక్తులు అమ్మవారిని భక్తిశ్రద్ధలతో దర్శించుకుని పొంగళ్లు, అంబలి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తున్నారు. పసుపు, కుంకుమలతో కూడిన సారెను సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకుంటున్నారు. మరోవైపు సప్పరాలు ధరించి, డప్పు వాయిద్యాల నడుమ నృత్యాలు చేస్తూ భక్తులు తమ భక్తిని చాటుకుంటున్నారు. కళాకారుల సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు జాతరలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. స్థానికులతో పాటు పొరుగు జిల్లాల నుంచి కూడా భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివస్తుండటంతో ఆలయ అధికారులు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేశారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అన్ని చర్యలు తీసుకున్నారు. గంగమ్మ తల్లిని దర్శించుకుంటే కోరిన కోరికలు ఇట్టే తీరుతాయని భక్తులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రేపు ఉదయం కన్నుల పండువగా జరుగనున్న అమ్మవారి విశ్వరూప దర్శనంతో ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక జాతర వైభవంగా ముగియనుంది.

