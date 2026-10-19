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LIVE : తిరుమల నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు - శ్రీవారి స్వర్ణరథోత్సవం ప్రత్యక్ష ప్రసారం

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శ్రీవారి స్వర్ణరథోత్సవం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 19, 2026 at 7:02 AM IST

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Tirumala Brahmotsavam 2026 Live : వెంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తికించన వేంకటేశ సమోదేవో నభూతో న భవిష్యతి' కలియుగంలో వేంకటాద్రిని మించిన పుణ్యధామం బ్రహ్మాండంలోనే లేదు. ఆపదలో ఉండి హరీ అని పిలవగానే కష్టాలను తొలగించే శ్రీనివాసుడిని మించిన దైవం ఇలలో లేదు. ఇకపై రాదని ప్రశస్తి. కలియుగాధిపతిగా శేషాచల నివాసిగా ఏడుకొండల వెంకన్నగా పూజలందుకుంటున్న తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా సాగుతున్నాయి.

 ఇందులో భాగంగా ఇవాళ ఉదయం శ్రీవారి స్వర్ణరథోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. గోవింద నామస్మరణ మధ్య శ్రీనివాసుడు తిరుమాడ వీధుల్లో విహరించారు. రథంపై విహరించే శ్రీవిష్ణువును దర్శించుకుంటే పునర్జన్మ ఉండదన్నది పురాణోక్తి. సర్వాలంకార భూషితుడైన స్వామివారిని దర్శించుకుని భక్తులు భక్తి పారవశ్యంలో మునిగిపోయారు.  వాహనం ముందు భక్తబృందాలు చెక్కభజనలు, కోలాటాలతో స్వామివారిని కీర్తించగా, మంగళవాయిద్యాల నడుమ వాహనసేవ వైభవంగా సాగింది. భక్తులు అడుగడుగునా కర్పూర హారతులు సమర్పించి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. గోవిందనామస్మరణతో తిరుమల మాడ వీధులు మార్మోగాయి.

Tirumala Brahmotsavam 2026 Live : వెంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తికించన వేంకటేశ సమోదేవో నభూతో న భవిష్యతి' కలియుగంలో వేంకటాద్రిని మించిన పుణ్యధామం బ్రహ్మాండంలోనే లేదు. ఆపదలో ఉండి హరీ అని పిలవగానే కష్టాలను తొలగించే శ్రీనివాసుడిని మించిన దైవం ఇలలో లేదు. ఇకపై రాదని ప్రశస్తి. కలియుగాధిపతిగా శేషాచల నివాసిగా ఏడుకొండల వెంకన్నగా పూజలందుకుంటున్న తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా సాగుతున్నాయి.

 ఇందులో భాగంగా ఇవాళ ఉదయం శ్రీవారి స్వర్ణరథోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. గోవింద నామస్మరణ మధ్య శ్రీనివాసుడు తిరుమాడ వీధుల్లో విహరించారు. రథంపై విహరించే శ్రీవిష్ణువును దర్శించుకుంటే పునర్జన్మ ఉండదన్నది పురాణోక్తి. సర్వాలంకార భూషితుడైన స్వామివారిని దర్శించుకుని భక్తులు భక్తి పారవశ్యంలో మునిగిపోయారు.  వాహనం ముందు భక్తబృందాలు చెక్కభజనలు, కోలాటాలతో స్వామివారిని కీర్తించగా, మంగళవాయిద్యాల నడుమ వాహనసేవ వైభవంగా సాగింది. భక్తులు అడుగడుగునా కర్పూర హారతులు సమర్పించి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. గోవిందనామస్మరణతో తిరుమల మాడ వీధులు మార్మోగాయి.

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TAGGED:

SRIVARI SWARNA RATHOTSAVAM LIVE
TIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2026 LIVE
TIRUMALA SWARNA RATHOTSAVAM LIVE

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